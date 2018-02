USA sú pripravené na útok proti Asadovi, musí sa vzdať chemických zbraní

Vyhlásili to podľa agentúr Reuters a AP nemenovaní vysoko postavení americkí vládni činitelia. Spojené štáty podľa agentúry AP vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada podozrievajú, že vyvíja nové a sofistikovanejšie chemické zbrane.

Sýrske vládne sily podľa amerických činiteľov čas od času používajú chemické zbrane v menšom meradle aj potom, čo vlani v apríli sýrske letecké sily zhodili bombu sa sarinom na Chán Šajchún. Spojené štáty v reakcii na incident podnikli raketový útok na sýrsku leteckú základňu, odkiaľ podľa nich vzlietlo lietadlo s plynom.

Jeden z činiteľov podľa Reuters povedal, že ak bude medzinárodné spoločenstvo otáľať so zvyšovaním tlaku na Asada, sýrske chemické zbrane by sa mohli rozšíriť mimo Sýriu a možno aj do USA. „Rozšíria sa, ak niečo neurobíme,“ varoval.

Podľa jedného zo zdrojov citovaných agentúrou AP z povahy nedávnych údajných útokov vyplýva, že Sýria chemické zbrane vyrába napriek dohode z roku 2013 o ich zničení. Sýria podľa neho možno vyrába nové druhy zbraní s cieľom posilniť svoju vojenskú kapacitu alebo uniknúť medzinárodnej zodpovednosti.