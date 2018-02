Krajiny V4 a štyri štáty z Balkánu podporili politiku súdržnosti ako prioritu

Na snímke ministri krajín V4 plus Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska zodpovední za kohéznu politiku pózujú na spoločnej fotografii na neformálnom stretnutí v Budapešti 2. februára 2018. Predný rad zľava česká ministerka regionálneho rozvoja Klára Dostálová, eurokomisárka zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, minister riadiaci maďarský úrad vlády János Lázár, komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger a vedúci generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie Marc Lemaitre. Zadný rad zľava predseda českej delegácie a viceprezident Výboru regiónov Petr Osvald, zástupca riaditeľa slovinského úradu vlády zodpovedného za rozvoj, strategické projekty a európsku kohéznu politiku Andrej Engelman, ministerka pre regionálny rozvoj Chorvátska a EÚ Gabriele Zalačová, poľský minister pre investície a rozvoj Jerzy Kwiecinski, riaditeľ ústrednej koordinačnej jednotky bulharskej vlády Ivan Ivanov a rumunský veľvyslanec v Maďarsku Marius Gabriel Lazurca.

Na snímke ministri krajín V4 plus Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska zodpovední za kohéznu politiku pózujú na spoločnej fotografii na neformálnom stretnutí v Budapešti 2. februára 2018. Predný rad zľava česká ministerka regionálneho rozvoja Klára Dostálová, eurokomisárka zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, minister riadiaci maďarský úrad vlády János Lázár, komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger a vedúci generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie Marc Lemaitre. Zadný rad zľava predseda českej delegácie a viceprezident Výboru regiónov Petr Osvald, zástupca riaditeľa slovinského úradu vlády zodpovedného za rozvoj, strategické projekty a európsku kohéznu politiku Andrej Engelman, ministerka pre regionálny rozvoj Chorvátska a EÚ Gabriele Zalačová, poľský minister pre investície a rozvoj Jerzy Kwiecinski, riaditeľ ústrednej koordinačnej jednotky bulharskej vlády Ivan Ivanov a rumunský veľvyslanec v Maďarsku Marius Gabriel Lazurca. Autor: TASR , Koszticsák Szilárd

Informoval o tom komunikačný odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer).

Na stretnutí prijali spoločné vyhlásenie o podpore politiky súdržnosti ako jednej z priorít budúceho európskeho rozpočtu, uvádza komunikačný odbor.

„Zhodli sa na tom, že všetky regióny by mali mať naďalej možnosť využívať finančné prostriedky z tejto politiky Európskej únie (EÚ), pričom miera spolufinancovania by mala zostať zachovaná,“ konštatoval s tým, že k zjednodušeniu politiky súdržnosti by malo pomôcť zosúladenie pravidiel medzi fondami a inými nástrojmi podpory aj zefektívnenie systému kontrol.

V súvislosti s budúcnosťou politiky súdržnosti vicepremiér Pellegrini povedal, že pre SR sú kľúčové európska stratégia po roku 2020, flexibilita pri výbere tematickej podpory, a najmä zjednodušenie systému, zameraného na výsledky.

Slovensko od 1. júla 2018 prevezme predsedníctvo vo V4. „Počas nášho predsedníctva chceme byť lídrom záverečnej fázy rokovaní o európskom rozpočte. Slovensko je pripravené prevziať iniciatívu a razantne presadzovať v EÚ spoločnú víziu V4 o budúcnosti eurofondov,“ vyhlásil.

S predstaviteľmi krajín diskutovala aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger, uzatvára komunikačný odbor.