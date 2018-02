Šéf nemeckej SPD Schulz: Vyjednávači nie sú pod žiadnym časovým tlakom

Vyjednávači CDU/CSU a SPD by mali v koaličných rozhovoroch pokračovať bez časového tlaku a rokovať tak dlho, ako to bude potrebné, je presvedčený predseda nemeckých sociálnych demokratov Martin Schulz.

Povedal to v Berlíne pred začiatkom ďalšieho kola rokovaní špičiek strán o novej nemeckej vláde. Rozhovory pôvodne naplánované do nedele by sa podľa pozorovateľov mohli o niečo pretiahnuť.

„Nie sme pod žiadnym časovým tlakom,“ zdôraznil opakovane Schulz, podľa ktorého toho vyjednávači majú pred sebou ešte dosť, a preto očakáva, že rozhovory budú viesť cez deň aj cez noc.

Starostlivosť by pri hľadaní kompromisov každopádne mala mať prednosť pred rýchlosťou, myslí si.

Kancelárka a šéfka CDU Angela Merkelová je presvedčená, že už sa trojici strán podarilo dosiahnuť mnoho kompromisov. Zároveň podotkla, že všetky problémy ešte vyriešené nie sú a zostáva veľký kus práce. „Som presvedčený, že to v najbližších dňoch zvládneme,“ povedal šéf CSU Horst Seehofer.

S rokovaním sa počíta prinajmenšom do nedele, trojica strán si už pre prípad potreby vyhradila aj pondelok a utorok. Mnoho pozorovateľov pritom počíta s tým, že tieto dni nakoniec vyjednávači využijú.

Z doterajších výsledkov rozhovorov o pokračovaní veľkej koalície Schulz pochválil pokrok v oblasti školstva, do ktorej chce trojice strán v tomto volebnom období investovať navyše šesť miliárd eur. Merkelová zase hovorila o oblasti digitalizácie, v ktorej chcú strany smerovať k tomu, aby do roku 2025 bola celá spolková republika pokrytá vysokorýchlostným internetom.