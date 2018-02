Rusko? Trump má ďalšiu výhovorku

Syn šéfa Bieleho domu Donald Trump junior si pozval ruskú návštevu až do Trump Tower v New Yorku, lebo sa tešil, že mu prinesie nejaké kompromitujúce materiály na demokratku Hillary Clintonovú. Špeciálny vyšetrovateľ a bývalý šéf FBI Robert Mueller, ktorý preveruje údajné kontakty prezidentskej kampane Trumpa s Ruskom, bol registrovaný republikán.

Je teda z rovnakej strany ako súčasný vládca Oválnej pracovne. Pre Trumpa je však celé vyšetrovanie len politický hon na čarodejnice. A prezident v spolupráci s časťou republikánov pokračuje v diskreditačnej kampani všetkých, ktorí by mohli objasniť, ako to s ruským zasahovaním do amerického politického procesu bolo.

„Hlavní lídri a vyšetrovatelia FBI a ministerstva spravodlivosti spolitizovali svätý vyšetrovací proces v prospech demokratov a proti republikánom. Je to niečo, čo by ešte prednedávnom bolo nemysliteľné,“ napísal včera Trump na sociálnej sieti Twitter. Ďalšiu výhovorku prezidentovi poskytol republikán Devin Nunes, šéf výboru pre spravodajské služby Snemovne reprezentantov. Je autorom tajného dokumentu, podľa ktorého FBI získala súdne povolenie sledovať Trumpovho poradcu Cartera Pagea na základe nedostatočných údajov. Vyšetrovatelia vraj neuvidli, že ich žiadosť je do istej miery postavená na zložke, ktorú na Trumpa vytvoril bývalý britský tajný agent Christopher Steele. Niektoré informácie v jeho dokumente sa ukázali ako pravdivé, iné ako nepravdivé a sú v ňom aj vyslovené chyby. Sám Steele uznal, že nie všetko, čo napísal, sa dalo overiť, ale viaceré veci pokladal za také dôležité, že zložku sprostredkoval americkým úradom.

Trump a viacerí republikáni obviňujú FBI, že dokument využila, hoci prácu Steela si objednali demokrati. Spomenutý výbor Snemovne reprezentantov odhlasoval odtajnenie Nunesovho dokumentu, keďže konzervatívci v ňom majú väčšinu. O zverejnení má s konečnou platnosťou rozhodnúť prezident, včera do uzávierky tohto vydania denníka Pravda k tomu nedošlo. Opoziční demokrati vytvorili k práci FBI vlastnú zložku. Spravodajský výbor však zamietol jej zverejnenie. Demokrati upozornili, že Nunesov dokument sa na poslednú chvíľu menil, že verzia, ktorá má byť publikovaná ani nie je tá, o ktorej výbor hlasoval.

Ozvala sa aj samotná FBI, čo mnohí pozorovatelia pokladajú za takmer bezprecedentné. Podľa nej vážne obavy vyvoláva fakt, že Nunesov materiál neobsahuje viaceré informácie, ktoré môžu mať zásadný dopad na presnosť dokumentu. Politológ Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity tvrdí, že Trump využíva nedôveru časti verejnosti v FBI. „Ak však agentúra zneužila svoje právomoci, Kongres má nástroje, aby to vyšetroval a poukázal na to. Ale nie takýmto spôsobom,“ reagoval pre Pravdu Schmidt. „Sú to špekulácie, ale hovorí sa, že Nunes má už do budúcnosti sľúbené dôležité miesto v jednej z Trumpových spoločností. Pravdou je, že prezident a jeho podporovatelia sa veľmi snažia, aby zdiskreditovali Muellerovo vyšetrovanie. Mútia vodu, aby v prípade, že sa objaví niečo skutočne zlé na Trumpa alebo jeho rodinu, mohli povedať, že proces je zmanipulovaný,“ myslí si Schmidt.

Biely dom neustále tvrdí, že vyšetrovanie nikoho nezaujíma. No potom nie je jasné, prečo sa Trump údajne snažil Muellera vyhodiť. „Prezident naďalej ukazuje, že nemá žiadny rešpekt k normám a inštitúciám, ktoré sú kľúčové pre americkú demokraciu. Rovnako sa správajú aj republikáni v Kongrese. Záujmy strany uprednostňujú pred krajinou a riskujú tak americkú národnú bezpečnosť,“ uviedol pre Pravdu Bruce Jentleson, zahraničnopolitický expert z Dukeovej univerzity v Severnej Karolíne.