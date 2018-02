Streľba v talianskom meste Macerata si vyžiadala niekoľko zranených

Taliansky premiér Paolo Gentiloni odsúdil dnešný útok v meste Macerata. „Jedna vec je istá, tento strašný útok a zločin bude potrestaný. Toto je zákon,“ povedal.

Dvadsaťosemročný Talian Luca Traini počas incidentu postrelil z auta šesť cudzincov pochádzajúcich z Afriky. Agentúra ANSA uviedla, že muž vlani kandidoval v meste Corridonia za Ligu severu, ktorá odmieta migrantov. Páchateľ mal počas zatýkania na sebe taliansku zástavu.

Starosta mesta predtým povedal, že jedna obeť je v ohrození života. Romano Carancini v rozhovore pre televíziu Sky TG24 tiež uviedol, že medzi zranenými sú piati muži a jedna žena.

Motív streľby zatiaľ nie je známy, no podľa tamojších médií prípad súvisí s vraždou 18-ročného dievčaťa, ktorého rozštvrtené telo objavili v stredu. V súvislosti s týmto prípadom zadržali muža z Nigérie. Ako píše BBC, streľbu bolo počuť z častí Via Spalato a Via dei Velini, čo sú dve kľúčové oblasti spojené s vyšetrovaním vraždy tínedžerky.