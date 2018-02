Začal sa ostro sledovaný proces. V Bruseli súdia islamistu Abdeslama

V Bruseli sa začal súd so Salahom Abdeslamom.

V Bruseli sa začal súd so Salahom Abdeslamom. Autor: Reuters , POOL

K tejto prestrelke došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli z 22. marca 2016 a Abdeslamovi sa podarilo uniknúť. Teraz mu hrozí až 40 rokov väzenia.

Súdu predsedá Marie-France Keutgenová, ktorá na úvod Abdeslama požiadala, aby potvrdil svoju totožnosť. Abdeslam vyhlásil, že nebude odpovedať na otázky.

Svoje právo nevypovedať Abdeslam využíva v podstate od apríla roku 2016, odkedy sa francúzski vyšetrovatelia snažia vypočuť ho.

Abdeslamov spoluobžalovaný Sofien Ayari, naopak, na otázky sudkyne odpovedal, keď jej napr. popísal, ako sa z Tuniska, odkiaľ pochádza, dostal do Sýrie, kde sa pridal k džihádistickej organizácii Islamský štát a rok strávil v meste Rakka. Do Európy pricestoval zo Sýrie cez grécky ostrov Leros, odkiaľ sa dostal do Nemecka, kde ho Abdeslam vyzdvihol 3. októbra 2015.

Bez fotografií, prosím

Ayari prišiel do Európy v spoločnosti Ahmada Alkhada a Osamu Krayema, jedného z hlavných podozrivých z atentátov z 22. marca 2016 v Bruseli.

Na začiatku predsedajúci sudca podľa agentúry AFP uviedol, že si obžalovaný prostredníctvom svojho advokáta nepraje, aby fotoreportéri zhotovovali jeho snímky.

Abdeslama nadránom previezla elitná jednotka z väzenia Fleury-Mérogis v parížskej oblasti do justičného paláca v Bruseli, kam dorazil o štyri hodiny neskôr, uviedla agentúra AFP.

Bruselský súd je považovaný len za predohru súdneho procesu, ktorý obžalovaného čaká vo Francúzsku za parížske atentáty. Sprevádzajú ho však aj veľké očakávania, či drobný delikvent, ktorý sa stal „verejným nepriateľom č. 1“, na súde preruší svoje mlčanie, aké zachovával pri výsluchoch.

Teror v Paríži

Dvadsaťosemročný Francúz marockého pôvodu sa podľa vyšetrovateľov podieľal na teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí. Na rozdiel od svojho brata i ďalších členov teroristickej bunky pri atentáte nebol zabitý ani nespáchal samovraždu, ale odišiel z Paríža do Bruselu. Niekoľko mesiacov sa potom úspešne skrýval.

Belgickí policajti ho nakoniec našli v jednom z domov v bruselskej časti Forest. Pri razii 15. marca 2016 Abdeslam a ďalší islamista Sofiane Ayara troch policajtov postrelili a dokázali uniknúť. Tretí radikál Mohamed Belkaid, ktorý sa s nimi skrýval, pri incidente zahynul.

V Bruseli platia prísne bezpečnostné opatrenia.

Abdeslama sa nakoniec podarilo o pár dní neskôr zadržať v bruselskej štvrti Molenbeek. Štyri dni po jeho zatknutí zaútočili teroristi na letisku a v metre v Bruseli. Atentát si vyžiadal 32 mŕtvych.

Dlhý proces?

Na súde sa majú Abdeslam s Ayarim zodpovedať z pokusu o vraždu policajtov a nedovoleného ozbrojovania, oboje „v súvislosti s terorizmom“. Abdeslama vydalo Belgicko predvlani kvôli teroristickým útokom v Paríži do Francúzska. K procesu má byť denne prevážaný z väznice v severofrancúzskom Vendin-le-Vieil do bruselského justičného paláca.

Odklad začiatku procesu, ktorý bol pôvodne naplánovaný na december, si vyžiadal nový Abdeslamov obhajca Sven Mary, aby sa zoznámil so spisom. Mary už Abdeslama zastupoval, vlani v októbri ale od jeho obhajoby upustil, pretože Francúz odmietal komunikovať. Proces je zatiaľ naplánovaný do piatku. Podľa niektorých belgických médií by však po dnešnom začiatku mohli nasledovať ďalšie prieťahy.