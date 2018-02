V Bosne operuje srbská polovojenská organizácia

V bosnianskej Banja Luke má svoju filiálku. V tomto meste sa 9. januára zjavili na ústavným súdom zakázaných oslavách výročia vzniku Republiky srbskej aj uniformovaní príslušníci organizácie Srbská česť. Republika srbská tvorí spolu s bosniacko-chorvátskou federáciou spoločný štát Bosna a Hercegovina (BaH).

Minister bezpečnosti BaH Dragan Mektič vzápätí verejne upozornil, že Srbská česť formuje paramilitárnu organizáciu v Republike srbskej, ktorá svojich príslušníkov regrutuje aj medzi ľuďmi z kriminálneho prostredia. Sám šéf bosnianskej pobočky Igor Bilbija bol už viackrát stíhaný a súdený pre spoluprácu so zločineckým podsvetím.

Príslušníci srbskej paravojenskej skupiny v Bosne. Autor: facebook.com/SRBSKÁ ČASŤ

Hoci prezident Republiky srbskej Milorad Dodik tvrdí, že nemá nič spoločné so združením Srbská česť, fakty hovoria iné. V decembri minulého roku sa jej príslušníci vrátane Stojkoviča a Bilbiju zúčastnili na podujatí v budove parlamentu v Banja Luke a takisto sa aj fotografovali s Dodikom. Stojkovič i Bilbija hovoria, že Srbská česť je humanitárna organizácia.

Podľa ministra Mektiča je to smiešne. "Nikdy sme nevideli, že by sa nejaká humanitárna organizácia prezentovala v najelitnejších uniformách so zbraňami na likvidáciu ľudí,“ povedal Mektič. Varoval zároveň pred reťazovou akciou negatívnych aktivít, lebo podľa jeho slov už aj v bosniacko-chorvátskej federácii vyzvali niektorí ľudia tam vládnucu Stranu demokratickej akcie, aby takisto utvárala organizácie podobné, ako je Srbská česť.

Média ju označujú za "Dodikovu gardu“, ktorá má evidentné prepojenie na Moskvu. Jej predseda Stojkovič je napr. pravidelným hosťom v srbsko-ruskom humanitárnom centre v Niši. Tam mu generál Valerij Kaljakin zo združenia ruských vojnových veteránov Dediči víťazstva odovzdal vyznamenanie o. i. za organizovanie demonštrácii proti NATO. Stojkovič ich robil spolu s Bratislavom Dikičom a Nemanjom Rističom, ktorých teraz súdia v Čiernej Hore za pokus o štátny prevrat v októbri 2016.

Ruské združenie Dediči víťazstva je spoluorganizátorom letných vojenských výcvikových táborov na území Ruska pre deti a mládencov od 14 do 20 rokov napr. z Bieloruska, Bulharska, Čiernej Hory i Republiky srbskej. Svedčia o tom informácie priamo aj na ruských portáloch, napr. Segodnja.ru.

Medzi Dodikových obľúbencov patrí aj priateľ združenia Srbská česť, zakladateľ ruského motorkárskeho klubu Noční vlci Alexandar Zaldostanov, známy pod prezývkou Chirurg, ktorému 9. januára udelil Rad cti so zlatými lúčmi o. i. za "zdôrazňovanie a uplatňovanie ľudských práv, toleranciu medzi ľuďmi a národmi, vládu práva a slobody“. Chirurg s Nočným vlkmi organizovali útok na hlavný štáb ukrajinského vojenského námorníctva na Kryme a zúčastnili sa na ďalších akciách proti stabilite a územnej celistvosti Ukrajiny.

Pravda, nič z toho ešte neznamená, že by sa mali naplniť obavy predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, ktorý 26. januára v Budapešti povedal, že v Bosne a Hercegovine "stojíme pred občianskou vojnou“. Bosniansky analytik Djuro Kozar však trafil klinec po hlavičke, keď povedal, že "prokuratúry by mali výraznejšie reagovať a nečakať až vznikne nebezpečná situácia v BaH, v jej oboch entitách“. Zdôraznil, že paramilitárne organizácie treba stopnúť hneď na začiatku.

Autor je spolupracovník Pravdy.