Soros odmietol obvinenia, že financuje kampaň očierňujúcu izraelskú vládu

„Aj George Soros financuje protesty. (Bývalý prezident USA Barack) Obama deportoval dva milióny narušiteľov a nepovedali nič,“ citoval Netanjahua izraelský denník Haarec.

„George Soros nefinancuje protesty proti izraelskému plánu deportovať tisíce afrických žiadateľov o azyl,“ reagovala Sorosova hovorkyňa, ktorú citoval Haarec. Dodala, že Soros „je neústupne presvedčený o tom, že v súlade s dohovorom o utečencoch z roku 1 951 a medzinárodným právom je nesprávne násilne posielať žiadateľov o azyl späť do krajín, kde by mohli byť prenasledovaní alebo zabití“.

Turecká agentúra Anadolu k tomu poznamenala, že Soros je ostrým kritikom pravicovej izraelskej vlády a podporil už množstvo mimovládnych organizácií s ľavicovými agendami, ako sú napríklad Breaking the Silence a B'Celem. Anadolu s odvolaním sa na údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dodala, že v Izraeli sa nachádza približne 40 000 žiadateľov o azyl vrátane 27 500 eritrejských a 7 800 sudánskych.

Migranti majú 60 dní na súhlas s ponukou opustiť krajinu

Ako informovala agentúra AP, izraelské úrady začali v nedeľu rozposielať tisícom afrických migrantov oznamy o deportáciách. V listoch informovali, že migranti majú 60 dní na súhlas s ponukou opustiť krajinu do nemenovanej africkej destinácie za to, že im poskytnú v prepočte 2 800 eur a letenku. Tým, ktorí ponuku do 1. apríla neprijmú, hrozí väzenie.

Približne 40 000 migrantov, veľkou väčšinou z Eritrey a Sudánu, uniklo v minulých rokoch pred nebezpečím do Izraela. Mnohí z nich vyjadrili obavy, že ich pošlú do Rwandy, čo je ich pravdepodobná destinácia.

Plán na deportácie vyvolal v Izraeli vlnu rozhorčenia, kde skupiny pilotov, lekárov, spisovateľov, rabínov a tých, ktorí prežili holokaust, vyzývali na jeho pozastavenie. Podľa nich sú deportácie neetické a poškodia imidž Izraela ako útočiska pre židovských migrantov.