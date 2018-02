Ruský pilot sa po zostrelení v Sýrii usmrtil sám. Odpálil granát

K zostreleniu ruského bojového lietadla typu Su-25 došlo v sobotu, keď vykonávalo hliadkovanie nad zónou deeskalácie v provincii Idlib. Pilot Roman Filipov po zásahu svojho lietadla stihol informovať základňu, že sa musí katapultovať v oblasti ovládanej bojovníkmi teroristickej skupiny Džabhat Fatah aš-Šám, známej predtým ako Džabhat an-Nusra.

„Pilot sa snažil do poslednej chvíle udržať lietadlo vo vzduchu a stačil veliteľstvu ohlásiť, že bol zasiahnutý raketou. Potom, čo sa katapultoval, pristál pri obci ovládanej teroristami. Do posledných minút svojho života zvádzal nerovný boj s pomocou osobnej zbrane. Po tom, čo ho teroristi obkľúčili a ťažko zranili, sa ruský dôstojník vyhodil do povetria granátom,“ uviedlo ministerstvo podľa agentúry Interfax.

K zodpovednosti za zostrelenie lietadla sa prihlásili bojovníci džihádistickej aliancie Haját Tahrír aš-Šám, ktorá patrí pod Džabhat Fatah aš-Šám.

Podľa oficiálnych informácií do sobotňajšieho incidentu s Su-25 Rusko počas vojenskej operácie v Sýrii prišlo o štyri lietadlá a päť vrtuľníkov.

Ruská vojenská operácia v Sýrii sa začala 30. septembra 2015. Jej cieľom je podpora pozemných operácií sýrskej armády proti povstaleckým skupinám. V decembri 2017 Rusko oficiálne oznámilo výrazné zníženie počtu svojich vojakov a techniky v Sýrii.

Dostane titul Hrdina Ruska

Ruský minister obrany Sergej Šojgu navrhol posmrtne vyznamenať titulom Hrdina Ruska pilota Filipova. Oznámilo to ministerstvo obrany. To podľa denníka Izvestija v reakcii na zostrelenie stíhačky nariadilo pilotom ďalších Su-25 lietať v Sýrii vyššie ako 5000 metrov, aby boli mimo dosahu prenosných protilietadlových striel.

Major Filipov v Sýrii podľa komuniké vykonal desiatky letov, počas ktorých likvidoval teroristov a chránil konvoje s humanitárnou pomocou, až ho v sobotu zostrelili teroristi prenosnou protilietadlovú raketou.

Guvernér Prímorského kraja označil Filipova za eso bojového letectva a uistil, že letec dlhé roky slúžil na Ďalekom východe; v médiách sa totiž objavilo, že Filipov vraj slúžil na Kryme v ukrajinskom letectve, než po anexii polostrova prešiel do ruských služieb.