Kimovi umelci mieria na olympiádu na trajekte. Juhokórejci uvažujú o výnimke

Príchod časti severokórejskej delegácie do dejiska zimnej olympiády. Autor: Reuters

Severná Kórea chce v utorok vyslať do Južnej Kórey trajektom 140-členný umelecký súbor, ktorý bude v krajine vystupovať počas zimných olympijských hier.

Severokórejskí umelci by mali na lodi aj prespávať, čo má evidentne zabrániť ich stykom s obyčajnými Juhokórejčanmi. Južná Kórea by však musela kvôli tejto návšteve dočasne zrušiť zákaz znemožňujúci všetkým severokórejským plavidlám vstupovať do jej vôd. Informovala o tom agentúra Reuters.

Soul zakázal všetkým severokórejským plavidlám vstup do svojich prístavov v máji 2010 v reakcii na potopenie juhokórejskej vojnovej lode, na ktorej zahynulo 46 členov juhokórejského námorníctva.

Podľa Medzinárodného vyšetrovacieho tímu korvetu Čchonan vtedy zasiahlo severokórejské torpédo; KĽDR ale svoj podiel na tragédii popiera. Soul vtedy prerušil väčšinu stykov so svojím severným susedom, vrátane turistiky, obchodu a humanitárnej pomoci.

Porušenie sankcií?

„Zvažujeme, že urobíme pre tento trajekt výnimku, aby sme prispeli k úspechu olympijských hier,“ vyhlásil hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie. Podľa neho Južná Kórea takisto rokuje s USA a OSN, aby sa presvedčila, či návšteva severokórejského plavidlá nebude znamenať porušenie medzinárodných sankcií.

Umelecký súbor z KĽDR, ktorý zahŕňa hudobníkov orchestra, spevákov a tanečnice, by mal doraziť v utorok do juhokórejského prístavu Kangnung, kde je vo štvrtok naplánované vystúpenie severokórejských umelcov, oznámilo juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.

Predstavenie v divadle

Kangnung tiež hostí niektoré olympijské súťaže, vrátane turnaja hokejistiek, do ktorého sa zapojí spoločný kórejský tím. Ďalšie predstavenie severokórejských umelcov je plánované na nedeľu do národného divadla v juhokórejskej metropole Soul.

KĽDR na olympijské hry v Južnej Kórei vysiela zhruba 550-člennú delegáciu. Tá by mala okrem 140-členného umeleckého súboru zahŕňať aj 230 roztlieska­vačiek, 30-členné družstvo na predvádzanie taekwonda, ďalej 22 športovcov, vysokých činiteľov a novinárov.

Nástroj propagandy

V Severnej Kórei hudobníci a speváci slúžia ako kľúčový nástroj vládnej propagandy. Juhokórejskí činitelia oznámili, že viedli rokovania so svojimi severokórejskými náprotivkami v snahe zabezpečiť, aby sa severokórejský umelecký súbor zdržal počas svojich vystúpení akýchkoľvek politických posolstiev.

Vstupenky na predstavenie Severokórejčanov mohli záujemcovia v Južnej Kórei získať v lotérii organizovanej vládou v Soule. O 1 060 vstupeniek malo záujem viac ako 150-tisíc ľudí.