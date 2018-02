Trump odmietol kompromisný návrh na riešenie osudu ‘rojkov’

Americký prezident Donald Trump odmietol ďalší návrh na riešenie osudu takzvaných rojkov, teda migrantov bez dokladov, ktorí do USA prišli ako deti.

Návrh republikánskeho senátora Johna McCaina a demokrata Chrisa Coonsa síce posilňuje hraničný dozor, ako prezident žiada, ale finančné prostriedky na stavbu múru neposkytuje.

Program na ochranu migrantov označovaný skratkou DACA chráni osoby, ktoré sa do USA prisťahovali do roku 2013 ako deti, majú čistý trestný register a spĺňajú niektoré ďalšie podmienky. Trump vlani v septembri oznámil, že ochranu rojkov mieni zrušiť, ak sa Kongres do 5. marca na riešení problému nedohodne. V polovici januára však už jeden návrh na riešenie zamietol.

„Akákoľvek dohoda o programe DACA, ktorá nezahŕňa silnú bezpečnosť hraníc a zúfalo potrebný múr, je totálnym marením času. Piaty marec sa rýchlo blíži a demokrati sa o program DACA nestarajú. Dosiahnite dohodu!“ napísal Trump na twitteri.

Návrh McCaina a Coonsa sa okrem peňazí na stavbu múru nezmieňuje ani o obmedzení „reťazovej“ migrácie, ktorá umožňuje prisťahovalcom pozývať do USA svojich príbuzných, a nepočíta ani so zrušením vízovej lotérie. Otvára cestu k tomu, aby ľudia bez dokladov mohli získať povolenie na trvalý pobyt, ktoré je podmienkou podania žiadosti o americké občianstvo.