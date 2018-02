Berlusconi: 600-tisíc migrantov je ‘pripravených’ spáchať zločin

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi vyhlásil, že 600-tisíc migrantov, ktorí ilegálne pricestovali do Talianska, je "pripravených" páchať zločiny a že jeho stredopravicová strana Ľud slobody (PdL) by ich takmer všetkých poslala naspäť do ich domovských krajín.