Výbor USA odsúhlasil zverejnenie demokratickej správy o ruskej kauze

Americký výbor pre kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov jednohlasne schválil zverejnenie stanoviska demokratických kongresmanov o údajnom zneužití právomocí Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) pri objasňovaní ruského vplyvu na predvlaňajšie prezidentské voľby v USA. Uviedol to demokratický kongresman Adam Schiff. Konečné rozhodnutie o uverejnení je teraz v rukách prezidenta Donalda Trumpa, čas na posúdenie má do piatku.

Opoziční demokrati sa k tomuto kroku rozhodli, pretože nesúhlasili s republikánskym výkladom ruskej kauzy. Vládnuci republikáni vo svojom stanovisku kritizovali FBI a ministerstvo spravodlivosti USA pre údajnú zaujatosť proti volebnej kampani terajšieho prezidenta a obviňovali ich zo zneužitia právomocí. Zverejnenie republikánskeho stanoviska výbor odsúhlasil minulý týždeň. Trump ho schválil minulý piatok a konštatoval, že dokument ho plne očistil.

Ak by prezident teraz odmietol zverejnenie demokratického stanoviska, hoci už cez silné námietky FBI schválil zverejnenie republikánskej správy, mohlo by to vyvolať spory medzi Bielym domom a republikánskymi stúpencami v Kongrese na jednej strane a demokratmi a kontrolnými a bezpečnostnými zložkami na strane druhej, napísala agentúra Reuters.