Babiš hrozí: Nepodporíte? Tak budú predčasné voľby

„Podporu chcem získať do konca februára,“ dodal politik v súvislosti s pokračujúcom kupčením v Snemovni. S tým, že stále platí zo strany hnutia ANO preferovanie jednofarebnej menšinovej vlády za podpory tradičných strán. V tomto smere je v hre okrem KSČM a SPD aj ČSSD, ktorá zmäkčila svoj pôvodný „protibabišovský“ kurz. Sociálni demokrati menia účelovo postoj tak ako mnohokrát v dejinách dnes už bývalého Československa.

„Iba sa nás usiluje zahnať do kúta,“ reaguje na Babišom vyslovenú možnosť časť členov ČSSD, ale aj parlamentnej TOP 09. Do kúta sa však pokúša dostať premiéra a jeho ANO väčšina českých médií. ČSSD a KSČM alebo KSČM a SPD? opakujú otázku čoraz častejšie.

„Rokujeme s KSČM o tolerancii a programe. Nič nie je zatiaľ dohodnuté. Poskytli sme naše programové vyhlásenie, pozrú si ho a povedia, čo chcú na ňom niečo meniť, a my povieme, či s tým môžme súhlasiť,“ cituje Babiša portál Lidovky.

Legitimazácia KSČM

A na adresu kritikov, ktorí sú principiálne proti rokovaniu s komunistami a upozorňujú, že pomoc KSČM pri zostavovaní vlády by ju do určite mieri „legitimizovala“, líder ANO jasne reagoval: „Vy ste ju predsa po revolúcii legitimizovali. Kto spolupracoval ako prvý s komunistami? Václav Havel sa vďaka nim sa stal prezidentom. A kto bol druhý? Václav Klaus sa tiež vďaka nim stal prezidentom. A Paroubek a Kalousek. Všetci a stále. Mali ste ich ihneď zrušiť, ale teraz nemôžete tvrdiť, že ľudia, ktorí ich volili, sú menejcenní.“ Podľa Babiša KSČM nik nezrušil a „pokiaľ viem, tak je demokratická“.

Inou kávou pre ANO je ČSSD. Hlavne z pohľadu otvorenej či skrytej prípadnej podpory Babišovho druhého pokusu o zostavenie kabinetu. Hnutie ANO čaká na nové vedenie strany, ktoré by malo vzísť z blížiaceho sa zjazdu strany. „Uvidíme, k čomu rokovanie dospeje. Či povie áno, alebo nie,“ netají Babiš postoj svojej strany k zjazdu ČSSD, ktorý sa bude konať 18. februára v Hradci Králové.

Viac po rokovaniach s komunistami a SPD

Aj keď sociálni demokrati majú v parlamente iba pätnásť poslancov, láka ich možnosť dostať niektorých do kabinetu. Oficiálne kvôli „možnosti ovplyvniť smerovanie Česka“, ale napríklad vraj aj kvôli možnosti „rozhodnúť, či bude, alebo nebude Babiš v premiérskom kresle“. Viacerí politológovia sa navyše zhodujú, že ak to hnutiu ANO nevyjde s Okamurovou extrémistickou SPD, ktorá napríklad spolu s komunistami trvá na zavedení referenda na všetky otázky vrátane členstva Česka v EÚ a NATO, tak Babiš bude potrebovať iného partnera.

Odpoveď na viaceré otázky by malo dať utorkové rokovanie ANO s komunistami a stredajšie s SPD. Premiér a šéf ANO zatiaľ odmieta pripravovaný zákon o všeobecnom referende, ktorý by umožnil hlasovať aj o zahraničnopo­litických otázkach. Oficiálne Babiš prerušil rokovanie so sociálnymi demokratmi až do záverov ich zjazdu.