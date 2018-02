Sedem dôstojníkov pôjde pred súd v súvislosti s útokom na vojenskú akadémiu

Dvoch afganských generálov a ďalších piatich dôstojníkov vyhodili z armády a obvinili z nedbanlivosti v súvislosti s minulotýždňovým útokom na vojenskú akadémiu, ktorý si vyžiadal jedenásť mŕtvych vojakov. V stredu o tom informovalo tamojšie ministerstvo obrany s tým, že všetkých sedem prepustených sa postaví pred vojenský súd. Bližšie detaily zatiaľ nie sú známe. K samovražednému útoku, ktorý sa stal 29. januára a vyžiadal si aj 16 zranených vojakov, sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát.

Minister vnútra tiež najnovšie vyhlásil, že zatkli piatich civilistov, a to v spojitosti s januárovým útokom v Hoteli Intercontinental, kde zomrelo 44 ľudí a tiež s ďalším bombovým útokom, ktorý si minulý mesiac vyžiadal 103 mŕtvych. V druhom spomínanom prípade páchateľ naložil výbušniny do sanitky, v ktorej sa odpálil po tom, ako prešiel cez kontrolné stanovište.

Hovorca ministerstva obrany Daulat Waziri takisto informoval, že minulý týždeň odišlo z armády do dôchodku 162 generálov. Všetci už dosiahli vek 60 rokov, pričom niektorí z nich slúžili v afganskej armáde aj 40 rokov. „Krajina je vo vojne a potrebujeme profesionálnych dôstojníkov. Mnohí z nich sú práve medzi týmito 162, ktorí odišli do dôchodku,“ povedal analytik, podľa ktorého by niektorí generáli mohli pomáhať ako inštruktori.