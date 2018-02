Poľský europoslanec prišiel pre 'nacistický slovník' o kreslo podpredsedu

Czarnecki nechal pred hlasovaním rozšíriť po budove EP letáky s upozornením „Dnes som to ja, zajtra to môžete byť vy!“.

Czarnecki zároveň prišiel aj o členstvo v predsedníctve europarlamentu. Europoslanec je členom poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS); v EP patrí do mierne euroskeptickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR), za ktorú získal podpredsednícke kreslo EP.

Za odvolanie z podpredsedníckej funkcie hlasovalo 447 poslancov, 196 bolo proti. Na jeho odvolanie bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.

Dôvodom hlasovania o tomto bode bolo jeho hanlivé označenie z nacistickej éry na adresu poľskej europoslankyne Róži Thunovej z poľskej opozičnej strany Občianska platforma. Czarnecki ju začiatkom januára v súvislosti so sporom medzi Bruselom a Varšavou nazval slovom „szmalcownik“. Týmto pejoratívnym pojmom sa označovali ľudia, ktorí počas nacistickej okupácie vydierali skrývajúcich sa Židov alebo Poliakov, ktorí ich chránili.

Czarnecki pred hlasovaním nechal rozšíriť množstvo letákov po budove EP s výzvou „Dnes som to ja, zajtra to môžete byť vy!“. Na letáku ostatných europoslancov upozornil, že ak budú hlasovať proti nemu alebo sa zdržia hlasovania, porušia princíp politickej a lingvistickej plurality, nechajú europarlament zasahovať do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ, ohrozia slobodu prejavu a podporia pokrytectvo a dvojaké štandardy.

Czarnecki zostane aj naďalej poslancom EP, nebude už však zastupovať europarlament v mene jeho predsedu a ani nebude predsedať plenárnym rozpravám. Politická skupina ECR bola v tejto súvislosti vyzvaná, aby predložila nového kandidáta na podpredsedu EP.