V Izraeli protestovali proti deportáciám ilegálni migranti z Afriky

Podľa agentúry AP ich bolo niekoľko tisíc. Slobodní bezdetní muži, najmä z Eritrey a Sudánu, ktorí sú v Izraeli ilegálne, dostali od vlády nedávno ultimátum, aby krajinu opustili do 1. apríla, inak im hrozí väzenie.

Tomu, kto dobrovoľne z krajiny odíde do konca marca, úrady sľubujú 3500 dolárov a letenku zadarmo. Podľa Izraela si migranti môžu vybrať, či sa vrátia do vlasti, alebo poputujú do nespresnenej tretej krajiny. V médiách sa objavili informácie, že by touto krajinou mala byť Rwanda. Jej úrady to ale nedávno popreli.

Demonštranti pred ambasádou Rwandy kričali heslá ako „Sme utečenci, nie sme zločinci“. „Prišiel som preto, že Izrael podpísal ženevské konvencie. Myslel som si, že ma táto krajina ochráni,“ povedal denníku The Jerusalem Post 30-ročný Emmanuel Hopta, ktorý do Izraela prišiel z Eritrey v roku 2011. "Deportovali by ma, keby som bol biely? " pýtal sa ďalší z demonštrantov.

Izraelská vláda plánuje do dvoch rokov vysťahovať asi 40-tisíc utečencov späť do Afriky. Pochádzajú hlavne zo Sudánu a Eritrey a väčšina z nich tvrdí, že utiekli pred vojnou a prenasledovaním. Izrael ich ale považuje za ekonomických migrantov. Do Izraela prišli vo veľkej utečeneckej vlne cez egyptskú hranicu, kým Izrael v roku 2013 dokončil pohraničnej plot.