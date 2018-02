Schulz potvrdil, že končí na čele SPD a za nástupkyňu navrhne Nahlesovú

Informácie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na stranícke zdroje.

V osobe Nahlesovej by sa po prvý raz v takmer 155-ročnej histórii nemeckých sociálnych demokratov postavila do čela SPD žena, ktorá by navyše bola nielen predsedníčkou strany, ale zostala by aj šéfkou jej parlamentnej frakcie.

Andrea Nahlesová V rokoch 2013 až 2017 bola ministerkou práce a sociálnych vecí v treťom kabinete kancelárky Angely Merkelovej. Za svojho pôsobenia na čele rezortu Nahlesová presadila plošné zavedenie minimálnej mzdy vo výške 8,5 eura na hodinu, zákon o predčasnom odchode do dôchodku, ktorý umožňuje niektorým pracujúcim odísť do penzie už po dosiahnutí 63 rokov, alebo zvýšenie invalidných dôchodkov .

Do SPD vstúpila už v roku 1988, v rokoch 1995 až 1999 predsedala mládežníckej organizácii strany. V roku 1998 ju zvolili do Spolkového snemu, štyri roky na to ale svoj mandát neobhájila. Do poslaneckej lavice sa znovu vrátila po voľbách v roku 2005. Od roku 1997 je členkou predsedníctva SPD, od roku 2003 aj prezídia strany. V rokoch 2009 až 2013 bola generálnou tajomníčkou SPD. budúca šéfka nemeckej strany SPD Andrea Nahlesová. Autor: Reuters, HANNIBAL HANSCHKE Nahlesová pochádza z katolíckej rodiny a skromných vidieckych pomerov a rada zdôrazňuje, že v politike zastáva predovšetkým záujmy obyčajných ľudí. Má povesť neúnavnej bojovníčky, ktorá sa dokáže energicky presadiť aj proti oveľa starším a skúsenejším politickým protivníkom.

Vyštudovala germanistiku a politické vedy na Univerzite v Bonne.

Narodila sa 20. júna 1970 v Mendigu. Je vydatá, má dcéru.

Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) by sa mal stať v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej šéfom nemeckej diplomacie a nástupcom svojho predchodcu na čele SPD Sigmara Gabriela. Ten by už nemal zastávať ministerskú funkciu.

„Dospel som k názoru, že pre SPD bude lepšie, aby ju viedol niekto – a očakáva to tiež strana – kto nebude zároveň členom vlády,“ vyhlásil Schulz. Z funkcie chce odísť, keď skončí vnútrostraníckej referendum, ktoré rozhodne, či SPD vstúpi do ďalšej veľkej koalície s konzervatívnou úniou CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej.

Rok ako na hojdačke

Schulz na čele sociálnych demokratov prežil rok ako na hojdačke. Jeho januárová nominácia na post šéfa strany, ktorú potvrdil marcový zjazd sto percentami hlasov, vzbudila v SPD nadšenie – do strany vstupovali tisícky ľudí a v preferenciách sa rýchlo vyrovnala CDU / CSU. Trojica krajinských volieb, v ktorých sociálni demokrati prehrali s CDU, však priniesla studenú sprchu. Prepad dokonali septembrové parlamentné voľby, v ktorých Schulzom vedená SPD dosiahla najhorší výsledok od druhej svetovej vojny.

Od toho momentu bol bývalý predseda Európskeho parlamentu pod výrazným tlakom. Nepomohol si tým, že chcel sociálnu demokraciu odviesť do opozície, a potom otočil, ani tým, že všetkých uistil o tom, že do vlády Merkelovej v žiadnom prípade nevstúpi, a potom svoj názor taktiež zmenil. Na konci tak podľa mnohých pozorovateľov musel voliť medzi postom v čele strany a ministerským úradom. Rozhodol sa pre ten druhý.

Súd schválil hlasovanie SPD o koaličnej zmluve

Nemecký Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe zamietol päť podnetov od jednotlivcov požadujúcich zrušenie hlasovania členskej základne Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD) o v stredu vyjednanej podobe koaličnej zmluvy so stranami únie CDU/CSU.

Tieto podnety, ako uviedol hovorca inštitúcie, Spolkový ústavný súd bez zdôvodnenia neakceptoval. Informáciu priniesla tlačová agentúra DPA.

V utorok o 18.00 h vypršala lehota pre registráciu nových členov SPD, ktorí sa ešte budú môcť spolupodieľať na vnútrostraníckom referende o koaličnej zmluve.

Ako vyplynulo z informácií, ktoré ešte v utorok večer zverejnil v Berlíne generálny tajomník SPD Lars Klingbeil, do radov strany vstúpilo od začiatku roka viac ako 24 000 osôb a členskú základňu, ktorá definitívne rozhodne o osude koaličnej zmluvy, tak tvorí 463 723 ľudí.

Mládežnícka organizácia SPD, ktorá sa na mimoriadnom zjazde strany v Bonne 21. januára nepresadila volaním po zamietnutí možnosti pokračovania tzv. veľkej koalície s CDU/CSU, začala v krátkom čase s náborom nových členov so zámerom zvýšiť silu tej časti členskej základne, ktorá bude hlasovať proti schváleniu koaličnej zmluvy.

Šéf mládežníckej organizácie SPD Kevin Kühnert začína 9. februára v Lipsku s celoštátnou kampaňou No GroKo (Nie veľkej koalícii), v rámci ktorej bude v radoch straníckych kolegov lobovať za odmietnutie koaličnej zmluvy.

CDU chce schváliť zmluvu 26. februára

Kresťanskodemo­kratická únia Nemecka (CDU) spolkovej kancelárky Angely Merkelovej mieni schváliť v stredu dojednanú koaličnú zmluvu na straníckom zjazde, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. februára. V Berlíne o tom informovali po skončení stredajšieho zasadnutia predsedníctva CDU.

Vedenie strany sa už predtým v nedeľu stretne na zasadnutiach rôznych grémií v straníckej centrále v Berlíne, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.