Útočník, ktorý vlani vo fínskom Turku zavraždil dve ženy, sa hlási k IS

Motívom zločinu bola nenávisť súvisiaca s intenzívnymi náletmi západnej koalície na sýrske mesto Rakka držané vtedy teroristami IS. Povedal to hovorca fínskych vyšetrovateľov Olli Toyras.

Hovorca fínskeho Národného úradu pre vyšetrovanie uviedol, že útočník Abdarrahmán Buanani sa zradikalizoval tri mesiace pred zločinom, ktorý spáchal 18. augusta. Hoci konal úplne sám, ako ukázalo vyšetrovanie, bol presvedčený, že tak robí ako bojovník Islamského štátu.

„Nemyslíme si, že by sa na tom podieľala nejaká skupina,“ uviedol Toyras. Avšak v telefóne a počítači podozrivého sa našli fotografie a materiály súvisiace s IS. "Sám seba videl ako bojovníka, vojaka, muža Islamského štátu. Bol by rád, keby sa IS k útoku prihlásil, povedal hovorca vyšetrovateľov.

Pred tým, ako začal útok, ktorý trval tri minúty a vyžiadal si dve mŕtve ženy a osem zranených, šesť žien a dvoch mužov, sa Buanani zúčastnil na modlitbe v miestnej mešite. Obete si 23-ročný muž podľa Toyrasa vyberal úplne náhodne. Pôvodne vraj chcel napadnúť fínskeho vojaka na autobusovej zastávke, ale ustúpil z toho, pretože sa mu to zdalo príliš riskantné.

Buanani priznal, že s veľkým záujmom sledoval predchádzajúce teroristické útoky v Belgicku a vo Francúzsku. Prial si zomrieť ako mučeník a očakával, že ho fínska polícia zastrelí. Do Fínska prišiel v roku 2016 a neúspešne žiadal o azyl, polícia však nepredpokladá, že odmietnutie jeho žiadosti bol hlavný motív útoku.

Prípad vyšetrujú ako dvojnásobnú vraždu spojenú s terorizmom a osemnásobný pokus o vraždu s rovnakou motiváciou. Očakáva sa, že prokurátor vznesie proti Buananimu obžalobu do konca februára.