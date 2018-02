Macronova krásavica zachraňuje planétu

Dostala radu od významného štátnika, aby nevstúpila do politiky. Nepočúvla a zatiaľ to vyzerá, že sa rozhodla správne. Brune Poirsonová môže byť vo Francúzsku nádejne vychádzajúca politická hviezda. Žena, ktorá zaujme neprehliadnuteľným pôvabom, je vo vláde najmladšia.

Pre Poirsonovú, ktorá má 34 rokov, nastala zmena, keď sa dozvedela, že Emmanuel Macron zakladá politickú formáciu, od ktorej sa úspešne odpichol do prezidentských volieb. "Keď založil hnutie Vpred!, bolo to pre mňa ako výzva generála Charlesa de Gaulla,“ povedala s úsmevom pre server Challenge. (Narážala na jeho slávny prejav v júni 1940, keď z Londýna vyzval spoluobčanov na odpor po okupácii Francúzska.) Žila v zahraničí, zbalila si kufre a kvôli obdivu ambiciózneho Macrona sa vrátila do vlasti, aby pomohla presadzovať jeho plány.

Prekvapujúca víťazka

Vlani na jar krátko po zvolení Macrona za šéfa Elyzejského paláca sa konali parlamentné voľby. Noviny Le Monde vtedy upozornili, že jeho hnutie síce nasadzuje veľa žien, ale mnohé budú kandidovať v obvodoch, kde ich pravdepodobne nezvolia. Vyzeralo to aj na prípad Poirsonovej.

Uchádzala sa o hlasy v obvode Vaucluse. Do druhého kola s ňou postúpil Hervé de Lépinau. Nečudo, že si veril. Za Národný front kandidoval namiesto poslankyne Marion Maréchal Le Penovej, ktorá pred politickou kariérou uprednostnila rodinu; vo Vaucluse má krajná pravica silnú podporu, čo potvrdili prezidentské voľby, lebo tam Marine Le Penová jednoznačne vyhrala nad Macronom (Marion je jej neter).

Dovtedy neznáma tvár musela medzi voličmi rozptýliť názory, že je neskúsená. "Je to prvý raz, čo sa angažujem v politike, ale som súčasťou dvoch stoviek ľudí z občianskej spoločnosti Vpred!“ poznamenala o kandidujúcich nováčikoch hnutia. "Symbolizujem generáciu, ktorá musí zmeniť politiku zaťaženú zastaraným systémom,“ zdôraznila podľa novín Provence.

Poirsonová, ktorá vyštudovala ekonómiu na prestížnej univerzite v Londýne a neskôr bola aj na slávnom Harvarde, prízvukovala, že pracovala ako asistentka v britskom parlamente, čo jej pomohlo oboznámiť sa s prípravou zákonov a má cenné skúsenosti z Indie v oblasti rozvojovej pomoci.

De Lépinau sa prerátal. "Mám ešte rezervy v hlasoch,“ ubezpečoval síce podľa novín Le Parisien, lebo si myslel, že v prvom kole neprišlo voliť veľa stúpencov Národného frontu. Nakoniec odišiel s dlhým nosom. S tesným náskokom vyhrala Poirsonová. "Ona získala 50,67 % hlasov, on 49,33 %. O jej víťazstvo rozhodlo, že mala o 421 hlasov viac,“ informovala v júni 2017 stanica France 3.

Má rada politický boj

Vydatá matka dvojročnej dcérky sa mohla tešiť na prácu v parlamente, ale rýchlo ju "prevelili“. Už o dva dni po úspechu vo voľbách jej telefonoval premiér Édouard Philippe. Ponúkol jej kreslo vo vláde. Prikývla. Stala sa ministerkou pre ekologickú tranzíciu, čiže zodpovedá za prechod Francúzska ku krokom, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Išla tak proti rade jedného niekdajšieho premiéra, ktorého meno nechce prezradiť. "Povedal mi, že ak chcete zmeniť veci vo Francúzsku, nerobte politiku,“ povedala podľa novín Le Journal du Dimanche. "Nie som naivná, mám rada politický boj,“ doplnila.

Časopis Le Nouvel Observateur o nej napísal, že je miláčikom Macrona, naopak, Le Parisien nedávno prišiel s tvrdením, že prezident nie je nadšený z jej výkonov. Poirsonová odbila údajnú nespokojnosť šéfa Elyzejského paláca slovami, že vie, odkiaľ pochádzajú také výmysly. O neprajníkoch však nič konkrétne nepovedala.

Keď jej praskli nervy

Poirsonová si rada umiestňuje na Facebook videá svojich verejných vystúpení, ale jedna nahrávka medzi nimi chýba. Pochopiteľne, pretože si nedala pozor na jazyk.

V decembri minulého roku sa ocitla v slovnej prestrelke s opozičným poslancom Christianom Jacobom. Okrikovali sa, pričom on ju prerušoval v reči. Ironicky ho podpichla slovami "hlavne, že počas vášho vládnutia jazdili všetky vlaky načas“, a keď nastalo krátke ticho, pootočila sa k laviciam, kde sedeli kolegovia z vlády. Mikrofón však zostal v dosahu jej hlasu. "Serie ma,“ utrúsila dáma v elegantnom nohavicovom kostýme a na vysokých podpätkoch. Vzápätí dodala: "Nasral ma.“

Mimochodom, k získaniu „zelenej“ miestenky jej pomohol nielen úspech vo Vaucluse, čo bolo symbolicky významné víťazstvo Vpred! nad krajnou pravicou, ale aj doterajšia kariéra. V Indii v rámci rozvojovej pomoci pracovala na projektoch zásobovania pitnou vodou a potom v USA, odkiaľ sa vrátila do Francúzska, pôsobila v oblasti tzv. zelených inovácií. K ekológii má teda veľmi blízko, pričom zdôrazňuje, že každý človek môže prispieť k záchrane planéty pred jej poškodzovaním. Preto je oddaná plánu Macrona znížiť o polovicu počet skládok v krajine a recyklovať do roku 2025 všetky plasty (v súčasnosti je to len 22 %).