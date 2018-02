CSU ako prvá schválila koaličnú zmluvu

So znením zmluvy vyslovili už v stredu súhlas všetci poslanci Spolkového snemu za CSU. Táto strana pôsobiaca len v spolkovej krajine Bavorsko nebude kvôli zmluve organizovať mimoriadny zjazd ako CDU či hlasovanie členskej základne ako to bude v prípade SPD.

Predseda CSU Horst Seehofer a ďalší poprední predstavitelia strany vyslovili s koaličnou zmluvou spokojnosť. Za úspech považujú to, že do nej presadili okrem iného témy utečeneckej politiky a zníženia daní.

Ako pozitívum vidia aj rozšírenie kompetencií ministerstva vnútra, ktoré povedie samotný Seehofer. CSU bude riadiť aj ministerstvá dopravy a digitálnej infraštruktúry, ako aj hospodárskej spolupráce a rozvoja.

Z radov nemeckých kresťanských aj sociálnych demokratov sa ozývajú kritické hlasy na adresu koaličnej zmluvy, na ktorej znení sa v stredu dohodli konzervatívna únia CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálna demokracia (SPD). Kým kresťanskí demokrati sa ohradili najmä voči rozdeleniu postov vo vznikajúcej vláde, tým sociálnym prekáža skôr programová časť dohody a postup ich šéfa Martina Schulza.

CDU Bolí najmä strata rezortu financií

Postoj niektorých členov CDU zhrnul poslanec Christian von Stetten, ktorý televízii ARD povedal, že zloženie kabinetu je politickou chybou. Narážal tým predovšetkým na to, že sa kresťanskí demokrati vzdali kľúčového ministerstva financií, ktoré po novom pripadne sociálnym demokratom. Niektorí z jeho straníckych kolegov boli podľa von Stettena priamo vydesení, keď sa dozvedeli, aké rezorty SPD dostane. Okem financií bude mať tiež dôležité ministerstvá zahraničia a tiež práce a sociálnych vecí.

To, že pre rad spolustraníkov je ťažké sa zmieriť so stratou ministerstva financií, pripustila v stredu aj šéfka CDU Merkelová, ktorá musela čeliť otázkam poslancov. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj tak strane zostali dôležité rezorty. Podľa niektorých médií sociálni demokrati získanie ministerstva financií formulovali ako neprekročiteľnú podmienku, a tak nakoniec nemala Merkelová veľmi na výber.

SDP prekáža program

Sociálni demokrati sú síce s rozdelením kresiel spokojní, časť z nich však má problém s dohodnutým programom. „Veľké spoločenské výzvy počnúc rozdelením na bohatých a chudobných až po ekologické problémy nebudú vyriešené,“ je presvedčená zástupkyňa ľavicovejšej časti SPD Hilde Mattheisová. Zmena politického štýlu je podľa nej v nedohľadne, a Mattheisová má preto obavu, že sociálni demokrati ďalej stratí voličskú priazeň. Teraz sa strana pohybuje na rekordne nízkej úrovni okolo 18 percent.

Ďalším sociálnym demokratom zase vadí, že sa ich šéf Martin Schulz rozhodol ísť do vznikajúcej vlády, kde by chcel byť ministrom zahraničia, aj keď predtým výslovne vylúčil, že by vstúpil do kabinetu vedeného Merkelovou. O probléme s dôveryhodnosťou Schulza z pohľadu radu straníkov hovoril napríklad šéf SPD v najľudnatejšej spolkovej krajine Severnom Porýní-Vestfálsku Michael Groschek.

Gabriela sklamal Schulz

Ešte tvrdší bol skorší Schulzov osobné priateľ Sigmar Gabriel, ktorý je teraz šéfom diplomacie a vicekancelár dosluhujúcej vlády. Vyjadril ľútosť nad tým, ako málo už v SPD platí dané slovo. Bol to práve Gabriel, kto vlani odišiel z postu predsedu sociálnej demokracie a uvoľnil miesto Schulzovi.

Nemecké médiá špekulujú o tom, že mu vtedy Schulz sľúbil, že bude môcť zostať ministrom zahraničia, ak znovu vznikne veľká koalícia. To sa ale nestane. Gabriel teraz odriekol rad termínov, ktoré mal plánované ako minister zahraničia.