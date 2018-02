Katalánsko by mohlo mať prvú premiérku v histórii

„Ak by som povedala, že takúto možnosť vylučujem, klamala by som, a keby som povedala, že mi to ponúkli, tak by som tiež klamala,“ komentovala vo štvrtok špekulácie médií Artadiová, ktorá bola vlani šéfkou volebnej kampane Puigdemontovej koalície Spoločne za Katalánsko.

Podľa denníka La Vanguardia zvažujú separatisti z tejto koalície, že by Artadiová bola premiérkou, ale v akomsi zastúpení Puigdemonta. Ten by bol vymenovaný premiérom v exile symbolicky iba rezolúciou katalánskeho parlamentu, v ktorom majú väčšinu separatisti.

Zatiaľ ale nie je jasné, či by túto variantu podporila druhá najsilnejšia separatistická strana Republikánska ľavica Katalánska (ERC). Jej hovorca Sergi Sabria vo štvrtok uviedol, že o takejto možnosti sa zatiaľ nerokovalo a že pre ERC je jediným kandidátom na premiéra Puigdemont. Avšak pripustil, že jeho strana nechce odďaľovať ustanovenie katalánskej vlády. Jedine s novou vládou totiž skončí priama správa tejto autonómnej oblasti, ktorú vlani koncom októbra prevzal Madrid.

Rodáčka z Barcelony Artadiová sa stala minulý mesiac prvýkrát poslankyňou katalánskeho parlamentu, predtým pracovala dva roky v úrade katalánskej vlády ako hlavná koordinátorka medzi ministerstvami. Artadiová je absolventkou ekonómie univerzity v Barcelone a má doktorát z Harvardu.

V rokoch 2006 až 2011 vyučovala na univerzite v Miláne. Artadiová zatiaľ nie je medzi tridsiatkou separatistických politikov a aktivistov, ktoré španielska justícia vyšetruje kvôli snahám o nezávislosť Katalánska.

Termín hlasovania parlamentu o kandidátovi na katalánskeho premiéra zatiaľ nie je známy. Prvé hlasovanie, ktoré sa malo konať 30. januára, predseda parlamentu Roger Torrent odložil na neurčito po tom, čo ústavný súd zablokoval kandidatúru Puigdemonta.

K novému termínu, ani k prípadnej kandidatúre Artadiové sa vo štvrtok Torrent nechcel vyjadriť. Novinári sa ho pýtali po tom, čo navštívil vo väznici šéfa ERC Oriola Junquera a exministra Joaquima Fornoa, ktorí sú vo väzbe od začiatku novembra kvôli snahám o nezávislosť Katalánska.

„Hovoril som s nimi o plánoch do budúcnosti. Urobím všetko, čo je v mojej moci, aby sa dostali na slobodu,“ povedal Torrent pred väznicou v obci Estremera neďaleko Madridu. Potom odišiel navštíviť katalánskych aktivistov Jordiho Sáncheza a Jordiho Cuixarta, ktorí sú vo väznici v Soto Real severne od Madridu od polovice októbra.