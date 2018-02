Izrael vymenoval po diplomatickom spore nového veľvyslanca v Jordánsku

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že Amira Weissbroda, vedúceho blízkovýchodného odboru na ministerstve, vymenovali za šéfa misie v Ammáne.

Ambasádu po júlovom incidente uzavreli a izraelský veľvyslanec sa vrátil do vlasti aj so spomínaným ochrankárom. Ten tvrdil, že konal v sebaobrane a doma ho privítali ako hrdinu, čo nahnevalo Jordáncov.

