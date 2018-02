Českí Rómovia podali trestné oznámenie na Okamuru a Roznera

Skupina asi desiatich pozostalých po obetiach tábora požaduje odškodnenie za morálnu ujmu. Obaja politici podľa nich porušili zákon verejným popieraním nacistickej genocídy Rómov.

Růžička verí tomu, že s trestným oznámením na Okamuru uspeje lepšie ako v roku 2014, keď ho polícia odložila. Podľa neho by mal do spoločnosti vyjsť signál, že nie je možné tolerovať snahy o zľahčovanie utrpenia ľudí v nacistických táboroch. „Keby som mal dostať čo len korunu, tak už to, že sa to stalo, je veľký signál do spoločnosti,“ povedal Růžička novinárom pred prokuratúrou v Prahe.

Okamura: Tábor nebol oplotený

Okamura v januári povedal, že tábor v Letoch nebol oplotený a bol v ňom voľný pohyb. Neskôr sa ospravedlnil za vyjadrenie, že tábor nebol oplotený, uviedol však, že ho väčšinou nikto nestrážil a ľudia v ňom sa mohli voľne pohybovať. Obvinenie z popierania holokaustu označil za kampaň proti SPD. Povedal, že nespochybňuje útrapy ľudí v tábore, ale má výhrady k riešeniu pietneho miesta.

Vyjadrenie Okamuru kritizovala pražská židovská obec, Múzeum rómskej kultúry aj vedenie Pamätníka Lidice, ktoré v ňom vidia popieranie holokaustu. Trestné oznámenie na neho už minulý týždeň podalo združenie konexie. Podľa Ružičku Okamurovo ospravedlnenie nie je úprimné. „Okamura sa dokáže ospravedlniť zrovna tak, ako potrebuje,“ povedal.

Rozner kritizoval odkúpenie ošipárne neďaleko pietneho miesta v Letoch a použil slová „neexistujúci pseudokoncentrák“. Trestné oznámenie na neho tento týždeň podali Mladí sociálni demokrati a senátor Tomáš Czernin (TOP 09).

„Moju mamičku tam bola s celou jej rodinou väznili, stratila tam svojho otecka a svoje prvorodené dieťatko, ktoré malo štyri mesiace. Mňa sa to osobne veľmi dotýka a celej mojej rodiny a ja to takto nechať nemôžem,“ povedal Růžička. Sám sa narodil v roku 1946, jeho matka prežila letský tábor aj tábory v Osvienčime a Ravensbrücku. Väčšina jeho ďalších príbuzných genocídu neprežila.

Babiš: Okamura sa dostatočne ospravedlnil

Znepokojenie nad Okamurovými výrokmi tento týždeň vyjadril minister spravodlivosti v demisii Robert Pelikán (ANO). Poslanci z radov ľudovcov by na konci februára chceli hlasovať o odvolaní šéfa SPD z funkcie podpredsedu Snemovne. Ich zámer podporili TOP 09 a STAN. Podporu nevylúčili ani niektorí zástupcovia ODS a ČSSD. Upozornili však zároveň na to, že Okamurovo odvolanie nie je pravdepodobné, ak bude mať ďalej podporu SPD, KSČM aj hnutia ANO.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a predseda frakcie ANO v Snemovni Jaroslav Faltýnek v stredu povedali, že sa Okamura za svoje výroky už dostatočne ospravedlnil, jeho odvolanie z vedenia Snemovne preto nepodporí. Babiš sám v minulosti vyhlásil, že tábor v Letoch bol pre tých, kto nepracovali. Neskôr sa za výrok ospravedlnil.

Okamurovo odvolanie by rado videlo aj Európske antirasistické hnutie egami (European Grassroots Antiracist Movement), ktoré zastrešuje štyri desiatky organizácií na ochranu menšín. „Popieranie genocídy, aj keď potom miernenie mnohoznačným vyhláseniami, nesmie byť v demokracii odmenené žiadnou verejnou funkciou,“ povedal ČTK šéf egami Benjamin Abtan.

Ospravedlnenie – a to vo verejnoprávnych médiách – od Okamuru žiadajú aj rómski členovia vládnej rady pre záležitosti rómskej menšiny. Podľa nich nestačí „ospravedlnenie neospravedlnie“ na sociálnych sieťach.

Podľa historikov vznikol tábor v Letoch v roku 1940 najskôr ako kárny pracovný tábor pre mužov, ktorí nemohli preukázať zdroj obživy. Mali v ňom končiť aj kočovníci. V roku 1942 sa tábor zmenil na zberný tábor pre Rómov. Prešlo ním 1 308 rómskych mužov, žien i detí, 327 z nich v ňom zomrelo, viac ako päť stoviek skončilo v Osvienčime. Nacisti podľa odhadov odborníkov vyvraždili 90 percent českých a moravských Rómov.