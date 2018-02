Obhajca žiada, aby islamistu Abdeslama oslobodili spod obžaloby

Mary aj obhajca druhého obžalovaného zároveň popreli, že by na policajtov strieľali ich klienti. Obaja by podľa nich mali byť zbavení obžaloby aj kvôli procedurálnym pochybeniam. Súdne rozhodnutia sú totiž k dispozícii vo francúzštine a nie v holandčine.

Proces s Abdeslamom a Sofianom Ayarim sa začal v ostro stráženom bruselskom justičnom paláci v pondelok. Obaja muži sú obžalovaní zo streľby na policajtov počas zásahu v belgickej metropole v roku 2016. Za pokus o vraždu troch strážcov zákona a nedovolené ozbrojovanie „v súvislosti s terorizmom“ im hrozí až dvadsaťročný trest väzenia.

Obhajca hovorí o spontánnom čine

Podľa Abdeslamovho obhajcu Maryho bola streľba na policajtov pri razii 15. marca 2016 „spontánnym činom“ v snahe uniknúť polícii, „ale nie činom teroristickým“. On i Ayariho obhajca Isa Gultaslar navyše popreli aj to, že by strieľali práve ich klienti. V byte na bruselskom predmestí s nimi bol ešte tretí islamista Mohamed Belkaid, ktorý pri akcii zahynul. Na policajtov však podľa belgických úradov strieľali z dvoch zbraní. „Neexistuje jediný dôkaz, ktorý by nám umožnil tvrdiť, že Salah Abdeslam vyprovokoval Belkaida k streľbe na policajtov,“ povedal Mary.

Zdôraznil tiež, že za teroristický útok v Paríži budú Abdeslama súdiť až v roku 2020 v Paríži a nie teraz v Bruseli. „Nie ste tu, aby ste súdili tieto prípady,“ povedal Mary sudkyni Marie-France Keutgenové s odkazom na atentáty v Paríži a Bruseli.

Mary navyše súd vyzval, aby sa odmietol celým prípadom zaoberať a Abdeslama oslobodil spod obžaloby z procedurálnych dôvodov, pretože rozhodnutia súdu sú k dispozícii len vo francúzštine a nie v holandčine, ako to vyžadujú zákony krajiny s tromi oficiálnymi jazykmi.

Materinským jazykom Francúza marockého pôvodu Abdeslama je pritom francúzština.

Abdeslam odmietal vypovedať

Obžalovaný Abdeslam, jediný preživší, ktorý je podozrivý z podielu na spáchaní teroristických útokov v Paríži v roku 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí, stál v pondelok pred súdom, vo štvrtok však proces pokračoval bez jeho prítomnosti, lebo sa ho 28-ročný muž ďalej zúčastniť odmieta. Už v pondelok odmietol na súde vypovedať.

Podľa vyšetrovateľov po parížskych útokoch Abdeslam utiekol do Belgicka, kde sa dlho skrýval.

Po neúspešnom pokuse o jeho zadržanie 15. marca 2016 na predmestí Forest sa ho podarilo zaistiť o pár dní neskôr v bruselskej štvrti Molenbeek. Štyri dni po jeho zatknutí zaútočili teroristi na letisku a v metre v Bruseli. Atentát si vyžiadal 32 mŕtvych.

Podľa serveru La Libre by mal proces pokračovať 29. marca výpoveďami zástupcov obetí bruselských atentátov z roku 2016. Následne bude mať súd mesiac na to, aby vyniesol verdikt.