Babiš dostal od Zemana neobmedzený čas na rokovanie o novej vláde

Babiš to povedal po približne dvojhodinovej večeri so Zemanom na zámku v Lánoch. Zeman tiež nebude od Babiša vopred chcieť 101 podpisov od poslancov, ktorí vládu podporia. Očakáva však, že kabinet získa hlasy väčšiny poslancov prítomných v Snemovni, uviedol Babiš. Obaja sa znovu stretnú 18. februára po zjazde ČSSD, ktorý zvolí predsedu strany.

„Získal som informáciu, že pán prezident ma neobmedzuje časovo z hľadiska rokovania o druhom pokuse za podmienky, že budeme rokovať,“ povedal Babiš. „Pán prezident netrvá na 101 podpisoch ale má predstavu, že keď zostavíme tú vládu, tak získame väčšinu prítomných v Snemovni,“ dodal.

Pravidelné mesačné stretnutia

Zeman a Babiš sa zhodli, že sa budú stretávať pravidelne raz mesačne. Babiš pozval prezidenta na večeru do Prúhonic na 18. februára. V ten istý deň bude mimoriadny zjazd ČSSD voliť nového predsedu strany. „Zhodli sme sa na tom, že je to vhodný deň, aby sme sa stretli a vymenili si názory na to, ako prebehol ten zjazd,“ komentoval to Babiš.

Voľba predsedu ČSSD je dôležitá pre pokračovanie rokovaní medzi sociálnymi demokratmi a hnutím ANO. Delegáti zjazdu by sa mali tiež vyjadriť k tomu, či si vôbec želajú rokovanie s bývalým koaličným partnerom. Na zjazde ČSSD vystúpi s prejavom tiež Zeman. O čom bude hovoriť, Babišovi vopred nepovedal. „Určite tam bude mať dôležitý prejav, osud ČSSD mu leží na srdci,“ podotkol Babiš.

Predstavitelia hnutia ANO sa od podania demisie stretli kvôli rokovaniu o vláde s náprotivkami z ODS, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL alebo SPD. Ich rozhovory sa spravidla týkali hľadania programových prienikov jednotlivých strán. Žiadne závery, ktoré by jasne ukazovali, ako bude vyzerať Babišov druhý kabinet zatiaľ zo schôdzok nevzišli.

Babiš: Česko sa hlási k NATO aj EÚ

Babiš s prezidentom hovorili aj o zahraničnopo­litickej orientácii Českej republiky. Babiš po stretnutí zdôraznil, že Česko sa jednoznačne hlási k svojmu členstvu v NATO a EÚ. „Sme pevnou súčasťou EÚ a NATO a chceme skutočne hrať podstatne významnejšiu úlohu než v minulosti,“ povedal premiér v demisii.

Ako uviedol Babiš pred stretnutím, so Zemanom sa nevideli, odkedy ho druhýkrát poveril zostavením vlády. „Určite sa budeme zaoberať celkovou situáciou a ja si rád vypočujem jeho názory a budem ho informovať o tom, čo robí vláda. Hlavne potrebujem vedieť, ako si to predstavuje a koľko budem mať času na to, aby som zostavil vládu na druhý pokus,“ povedal šéf hnutia ANO pred stretnutím s prezidentom.

Zopakoval tiež, že v tejto súvislosti bude dôležitý výsledok mimoriadneho zasadnutia českých sociálnych demokratov, ktoré sa uskutoční 18. februára. Jeho výsledkom by malo byť nové vedenie strany.

Jedným zo siedmich kandidátov na šéfa Českej strany sociálnodemokra­tickej (ČSSD) je terajší podpredseda tejto strany Jan Hamáček. Ten podľa spravodajského portálu iDNES.cz v nedeľu pripustil možnosť, že by jeho strana šla do vlády s hnutím ANO, aj keby bol premiérom Babiš.

Počas tohto týždňa expertné tímy ANO rokovali napríklad s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM), hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) alebo s Pirátmi. Podľa Babiša sa však riešila najmä programová zhoda, a nie vládna spolupráca.