Senát USA schválil peniaze pre vládu, hlasovať bude teraz snemovňa

Senát Spojených štátov schválil rozsiahle navýšenie rozpočtových výdavkov pre nasledujúce dva roky, čo rieši aj financovanie federálnej vlády. Tá je od polnoci miestneho času (6:00 SEČ) v platobnej neschopnosti. O návrhu bude teraz hlasovať Snemovňa reprezentantov, jej hlasovanie by sa mohlo uskutočniť ešte pred 6:00 miestneho času (12:00 SEČ).

Ak Kongres rozpočtový balík na financovanie vojenských a civilných projektov za stovky miliárd dolárov prijme, bude ho musieť ešte podpísať prezident Donald Trump, čím bude schvaľovací proces zavŕšený.

Hlasovanie o návrhu sa vo štvrtok zadrhlo, keď republikánsky senátor Rand Paul žiadal o zastrešenie štátneho dlhu. Procedurálnu prekážku v podobe Paulovho nesúhlasu sa podarilo prekonať až po polnoci, potom rýchlo nasledovalo hlasovanie. Stočlenný Senát prijal návrh pomerom hlasov 71 pre ku 28 proti.

Hoci je federálna vláda od polnoci miestneho času formálne bez finančných prostriedkov pre svoju prevádzku, je podľa komentátorov stále možné, že úrady budú od rána bez obmedzenia fungovať. Kľúčové je ale rýchle konanie snemovne.

Ak kongresmani do začiatku pracovnej doby nevzniesli svoj súhlas so senátnym návrhom, ktorý vychádza z nadstraníckej dohody republikánov a demokratov, budú musieť stovky tisíc štátnych zamestnancov zostať doma. V takom prípade by fungovali len úrady nevyhnutné pre chod krajiny.