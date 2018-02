Politológ Krejčí: Česká politika je hodnotovo vyprázdnená

„Buď na ňom zvíťazí variant A, teda priama účasť vo vláde s Andrejom Babišom, variant B, účasť vo vláde bez Babiša a akéhokoľvek obvineného politika, alebo variant C. Teda čistá opozícia alebo podpora menšinovej vlády za vopred stanovených podmienok,“ povedal v rozhovore pre denník Právo Chovanec. A to bez ohľadu na to, ako vyznievajú pre ČSSD najnovšie prieskumy verejnej mienky. Napríklad podľa toho januárového organizovaného Centrom pre výskum verejnej mienky by socialisti dostali 12,5 percenta, zatiaľ čo ANO by opäť vyhrala so ziskom 30 percent.

Aj keď podľa toho ČSSD zaznamenala rast o 7,3 percenta v porovnaní s minuloročným októbrom. Možno práve to dodáva vedeniu strany odvahu klásť si podmienky pri zostavovaní kabinetu. Čo si však o tom myslí Babišovo hnutie ANO, svedčí Chovancovo konštatovanie už v spomínanom rozhovore: „Nejaké podmienky k vláde som dal na stôl (ANO by o. i. nesmelo kontrolovať rezort vnútra, financií a spravodlivosti – pozn. red.). Sú známe. Andrej Babiš však povedal, že sú na smiech a že sú neprijateľné.“

Podľa českého politológa Oskara Krejčího problém ČSSD, vôbec českej ľavice, ba v konečnom dôsledku celej českej politiky, má oveľa hlbšie korene.

„Česká politika je hodnotovo vyprázdnená. Je ťažké ukotviť nejaký obraz sociálnej demokracie, okamurovcov, hnutia ANO, ale aj komunistov. Sme svedkami situácie, keď ľavica nemá program v prípade, že sa darí ekonomike,“ upozornil pre Pravdu český politológ. S tým, že je to napokon problém celej európskej ľavice. Viacerí si preto kladú otázku, z čoho dnes ČSSD čerpá istotu. Zhoda panuje v tom, že čerpá z tradície a nie z reality. Opäť sa potvrdzuje, že v ponovembrovej ČSSD patrilo jej vedenie silám v Prahe, ktoré dokázali získať sľubmi na svoju stranu okresné organizácie. Práve to sa podarilo svojho času tzv. mladým sociálnym demokratom Grossovi a Sobotkovi.

„Ibaže obaja napokon doviedli stranu do hlbokej krízy ako výsledok hodnotovej prázdnoty,“ pripomína aj Krejčí. Na otázku, akú chybu urobila ČSSD počas posledného vládnutia, spomenul tri. Prvou bola rezignácia kabinetu, ktorá však nebola rezignáciou. Druhou následné vytvorenie triumvirátu, ktorý spôsobil nečitateľnosť ČSSD a navyše odmietli priznať si chybu. „A poslednou neuveriteľnou chybou, tesne pred voľbami, bol podpis memoranda týkajúceho sa ťažby lítia, čím úplne zatlačili do úzadia problém okolo Bocianieho hniezda a zároveň vytvorili zo seba terč,“ vracia sa do nedávnej minulosti znalec českých politických pomerov. Podľa Krejčího pritom náprava existovala, ale strane chýba líder, ktorý by to urobil, a ťarchou je aj obrovské zadlženie ČSSD. A tu vraj treba hľadať aj zúfalé manévrovanie ČSSD, snahu udržať sa pri moci. V tejto súvislosti ani Krejčí nepovažuje za chybu odstavenie Babiša z funkcie ministra financií.

„Mali to urobiť už dávno. Platí totiž, že bratríčkovanie ľavicových strán s oligarchom nemôže nikdy dopadnúť dobre. Aj ak by bol, v tomto konkrétnom prípade Babiš, akokoľvek dobrým ministrom financií. Jednoducho pre elektorát je to nepriechodné,“ analyzuje český politológ prešľapy ČSSD. A takéto kroky sú podľa neho príčinou zrodu tzv. protestného elektorátu, ktorý vytiahol na svet Trumpa, rozhodol o brexite či o úspechu Slobodných v Rakúsku. Teda ide o hlasy, ktoré českí komunisti a socialisti „hodili cez palubu“ rovno smerom k Babišovmu hnutiu ANO a Okamurovmu SPD. K stranám, ktoré sú antiestablišmen­tové, ako je SPD, alebo sa tak iba tvária. Ako v prípade Babiša.

"Líder hnutia ANO určite nie je antiestablišmen­tový. Programovo je to prezlečená ODS. Navyše ľavica sa v tom chaose úplne stratila. ČSSD sa zafixovala na multikulturalizme a Chovanec na ministerstve vnútra vytvoril oddelenie, ktoré sleduje ruský trol. A to je pre protestný elektorát neprípustné,“ upozorňuje aj Oskar Krejčí.

Na českých portáloch sa objavujú hlasy, podľa ktorých nech už na zjazde ČSSD vyhrá ktorákoľvek strana, vždy bude hľadať cestičku do vlády a vždy bude dodávať „bez Babiša“. Mnohí však upozorňujú, že výsledkom bude nestabilita. Aj v prípade, ak by sa Babišov kabinet udržal celé štyri roky, tak politický chaos s týmito bezprogramovými ľuďmi bude pokračovať. Potvrdzuje sa, že ČSSD sa dnes nedelí podľa hodnôt, ale podľa toho, kto fandí a kto je proti Milošovi Zemanovi. "A to je bezperspektívna téma,“ dodáva Oskar Krejčí.