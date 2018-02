Rusi naznačujú, že za 'protiruskou kampaňou' stojí aj Eset, ktorý je napojený na CIA

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie v stredu (7.2.) na svojej webovej stránke uverejnilo vyhlásenie, v ktorom spája "protiruskú informačnú kampaň pred ZOH v Južnej Kórei" nielen s médiami, ale aj s IT spoločnosťami.

Z napojenia na americké spravodajské služby pritom obvinilo aj slovenskú softvérovú spoločnosť Eset. Firma tieto obvinenia odmieta.

„Táto protiruská kampaň môže zahŕňať nielen politicky motivované médiá, ako napríklad Washington Post alebo BuzzFeed, ale aj IT spoločnosti ako ThreatConnect, TrendMicro alebo Eset, ktoré majú silné väzby so CIA a NSA,“ uvádza sa vo vyhlásení ruského MZV.

„Bezpečnostná spoločnosť Eset nie je prepojená ani so CIA, ani s NSA a ani so žiadnou inou spravodajskou agentúrou alebo vládou. Zároveň nie je zapojená do žiadnej údajnej provokačnej kampane,“ uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa spoločnosti Zuzana Hošalová.

Eset podľa nej publikuje svoj bezpečnostný výskum bez akýchkoľvek špekulácií a zakladá ho na overiteľných faktoch. „Jeden z dlhodobých pilierov bezpečnostného výskumu spoločnosti Eset je zostať neutrálnym v akejkoľvek politickej alebo geopolitickej otázke,“ doplnila Hošalová.