Schulz nebude šéfovať nemeckej diplomacii

Do vznikajúcej vlády s CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej napokon osobne nevstúpi. Prijatie postu šéfa diplomacie si po dvoch dňoch prekvapujúco rozmyslel.

Schulz dal svoje rozhodnutie do súvislosti s vnútrostraníckym referendom SPD, ktoré vstup strany do vlády ešte bude musieť schváliť. „Pre diskusie o mojej osobe považujem úspech hlasovania za ohrozený. Preto oznamujem, že sa vzdávam vstupu do spolkovej vlády,“ vyhlásil 62-ročný bývalý predseda Európskeho parlamentu, ktorý verí, že sa tým skončí personálna diskusia vnútri SPD.

Mladí sociálni demokrati práve včera spustili kampaň proti pokračovaniu veľkej koalície. O tom, či čierno-červená vláda znovu vznikne, budú členovia SPD rozhodovať vo vnútrostraníckom referende od 20. februára. Mladí sociálni demokrati, ktorých je vyše 75-tisíc, rozhodne nie sú nevýznamnou silou. Výsledky hlasovania, do ktorého sa môže zapojiť viac ako 460-tisíc sociálnych demokratov, majú byť známe 4. marca.

Podľa Schulza je mimoriadne dôležité, aby sociálni demokrati vo vnútrostraníckom referende rozhodovali o programe, ktorý sa SPD podarilo presadiť do koaličnej zmluvy, a nezaťažovali sa personálnymi otázkami. Proti účasti vo vláde straníckeho lídra, ktorý SPD doviedol k najhoršiemu povojnovému volebnému výsledku, sa v radoch sociálnych demokratov ozývali početní kritici. Sigmar Gabriel, šéf diplomacie a vicekancelár dosluhujúcej vlády, ktorého v stredu zaskočilo, že sa preňho v budúcej vláde neušlo miesto, Schulza dokonca obvinil z porušenia daného slova. Včerajší zvrat znamená, že Gabriel si pravdepodobne kreslo udrží.

„Záujmy strany musia stáť nad mojimi osobnými ambíciami,“ poznamenal včera Schulz. Je však otázne, či k tomuto rozhodnutiu dospel dobrovoľne. Portál denníka Bild totiž tvrdí, že od členov vedenia strany dostal ultimátum, aby sa do piatkového popoludnia nároku na post ministra zahraničných vecí vzdal.