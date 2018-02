Severokórejská agentúra vyzdvihla úprimné rozhovory na OH

Štátna severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že delegácia KĽDR na zimnej olympiáde v Južnej Kórei viedla „úprimné a otvorené“ rozhovory s tamojším prezidentom Mun Če-inom. Agentúra sa však nezmieňuje o pozvaní juhokórejského prezidenta na návštevu KĽDR, ktoré v sobotu urobila mladšia sestra autoritárskeho vodcu Kim Čong-una.

Diktátorova sestra Kim Jo-Čong, ktorá je súčasťou delegácie vysokých predstaviteľov KĽDR v Južnej Kórei, podľa KCNA juhokórejskému prezidentovi počas sobotňajších rozhovorov „zdvorilo“ odovzdala osobný list od severokórejského vodcu a tiež povedala o Kimovom „úmysle“. Agentúra nespresnila, čo „úmyslom“ mieni.

Juhokórejskí predstavitelia potvrdili, že Mun bol v sobotu počas obeda, ktorý usporiadal v prezidentskom sídle, pozvaný do Pchjongjangu k priamemu stretnutie s Kim Čong-unom. Schôdzka vodcov oboch Kóreí sa naposledy uskutočnila v roku 2007.

Kim Čong-un sa chce s Munom stretnúť „v blízkej budúcnosti“ a bol by rád, keby juhokórejský prezident Severnú Kóreu navštívil, akonáhle sa mu to bude hodiť, povedala údajne Kim Jo-Čong juhokórejskému prezidentovi. Ten podľa jeho hovorcu vyzval k vytvoreniu „podmienok na to, aby sa schôdzka mohla uskutočniť“.