Severokórejská delegácia odcestovala z OH naspäť do Pchjongjangu

Severokórejská delegácia na čele so sestrou severokórejského lídra Kim Čong-una odcestovala v nedeľu po trojdňovej návšteve z Južnej Kórey, kde sa spolu so svetovými hodnostármi zúčastnila zimných olympijských hier v Pjongčangu. Informovala o tom agentúra AP.

Kim Jo-džong spolu s ďalšími severokórejskými predstaviteľmi odletela do Pchjongjangu súkromným lietadlom svojho brata.

Posledný deň v Južnej Kórei sa delegácia pripojila k juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi v Soule, kde sa zúčastnila koncertu populárnej dievčenskej kapely Moranbong Band, vytvorenej na objednávku vodcu Kim Čong-una.

V sobotu pozval Kim Čong-un prezidenta Mun Če-ina na návštevu do Severnej Kórey. Pozvanie prezidentovi doručila Kim Jo-džong, ktorá absolvovala schôdzku v prezidentskom paláci. Mun Če-in prijal v úrade severokórejskú delegáciu vyslanú na zimnú olympiádu pod vedením 90-ročného predsedu stáleho výboru Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kim Jong-nama.

Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na úrad juhokórejského prezidenta, Kim Čong-un navrhol, aby sa schôdzka konala v čo najskoršom termíne. Mun Če-in reagoval slovami: „Vytvorme podmienky, aby sa to stalo.“ Podľa Reuters to nasvedčuje tomu, že Mun Če-in pravdepodobne prijal pozvanie.

Išlo by tak o prvé stretnutie prezidentov Južnej a Severnej Kórey po vyše desiatich rokoch. Zároveň by to znamenalo diplomatický prevrat pre Mun Če-ina, ktorý nastúpil vlani do úradu hlásajúc politiku zbližovania s KĽDR.

Kim Jo-džong je prvou členkou rodiny zakladateľa severokórejskej vládnucej dynastie Kim Ir-sena, ktorá navštívila Južnú Kóreu od kórejskej vojny z rokov 1950–53.