Čaká Sýriu osud Nemecka?

Navonok to vyzerá jednoducho: na severe Sýrie Kurdi podporovaní USA zostrelili turecké lietadlo a na juhu trafili Sýrčania pre zmenu podporovaní Iránom izraelskú F-16. Stalo sa to po tom, čo podľa Damasku izraelský vrtuľník zlikvidoval dron nad sýrskymi Golanskými výšinami a následne aj základňu týchto strojov v hlbokom sýrskom vnútrozemí v okolí historickej Palmýry. A tak na jednej strane sú USA, Kurdi a Izrael, na druhej strane Sýrska armáda, Rusi, Turci a Irán.

Zostrelená izraelská F-16.

„Priveľa krajín a vojakov je zainteresovaných do tohto konfliktu. Stačí málo a vojna môže prekročiť hranice Sýrie,“ vyjadril obavy väčšiny pozorovateľov jeden z diskutujúcich na portáli Pravdy. Podľa blízkovýchodného odborníka Jevgenija Satanovského za najnovšou eskaláciou v Sýrii je v prvom rade skutočná iránsko-izraelská vojna s konečným cieľom rozkúskovať ťažko skúšanú krajinu.

„Irán prechádza k aktívnym pokusom urobiť niečo dôležité. Veď jeho vojenská doktrína obsahuje aj likvidáciu židovského štátu,“ tvrdí Satanovskij v rozhovore pre portál TCH. S tým, že za týchto okolností sa Sýria stala rukojemníkom situácie. „Jej územie poskytuje väčšie šance útočiť na Izrael,“ myslí si politológ. Rovnaký názor v reakcii na najnovší vývoj zastáva aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Už vraj neraz upozorňoval na iránsku prítomnosť v Sýrii, „za ktorú je zodpovedný aj hostiteľ“. Podľa Satanovského ide o slepú uličku, z ktorej východisko môže poskytnúť Rusko. „Musíme počkať, či sa podarí Moskve oddeliť Irán a Izrael,“ dodal blízkovýchodný odborník. Tel Aviv sa v tejto súvislosti už obrátil o pomoc na Moskvu. Potvrdil to napokon aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

„Hovoril som telefonicky s prezidentom Vladimirom Putinom o našom práve na sebaobranu a požiadal som ho o pomoc v snahe deeskalovať situáciu. Dohodli sme sa na pokračujúcej koordinácii medzi našimi armádami. Najnovší pohraničný konflikt považujeme za skončený,“ obsahuje stanovisko tlačového oddelenia izraelskej vlády. Podľa Netanjahua podobný obsah mal aj jeho telefonický rozhovor s Rexom Tillersonom, šéfom diplomacie USA.

Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyzval všetky strany konfliktu na deeskaláciu násilí v Sýrii. „Politické riešenie je jediná cesta k ukončeniu násilia a strašného utrpenia sýrskeho obyvateľstva,“ cituje Reuters zo sobotňajšej výzvy Guterresa. Ibaže zatiaľ čo Rusko, ako aj OSN vyzvali zatiaľ nielen spomínané znepriatelené strany, ale aj Kurdov a Turkov na „zdržanlivosť“, Washington sa poponáhľal s podporou vojenských aktivít Tel Avivu na území zvrchovanej Sýrie v rámci „práva na sebaobranu“.

„Izrael je naším skutočným spojencom a tak podporujeme jeho právo brániť sa pred sýrskou armádou a povstalcami podporovanými Iránom na juhu Sýrie a vyzývame Teherán a jeho spojencov, aby prestali s provokáciami a začali pracovať v záujme dosiahnutia mieru v oblasti,“ cituje izraelský denník Haaretz.z ofi­ciálneho stanoviska Bieleho domu.

Výsledok izraelského útoku Podľa agentúr izraelské nálety v Sýrii zabili minimálne šesť sýrskych vojakov a členov spriaznených milícií. Izraelská armáda v sobotu zostrelila iránsky dron a zničila základňu v Sýrii, odkiaľ ho vyslali. Následne tiež zaútočila aj na ďalšie štyri iránske ciele a osem sýrskych. Damask a jeho spojenci tvrdia, že dron nenarušil izraelský vzdušný priestor a bol na pravidelnej misii a zbieral dáta o militantoch z teroristickej organizácie Islamský štát.

Podľa Igora Korotčenka, vojenského odborníka, cieľom USA je čo najviac bagatelizovať ruské nepopierateľné úspechy v Sýrii aj za cenu, že krajinu premenia na druhý Afganistan. „Robia všetko preto, aby v Sýrii opäť vypukla vojna,“ dodal Korotčenko. Politológ Raís Sulejmanov však vo vízii ide ešte ďalej, keď pre portál CentrAsia tvrdí: „Vojna z najnovšieho konfliktu nehrozí. V Izraeli vedia, že sa to raz musí skončiť. Nie je však vylúčené, že Sýriu čaká osud povojnového Nemecka, rozdelenie na sektory kontrolované jednotlivými krajinami.“ Potvrdzovalo by to aj sobotňajšie vyjadrenie Alexandra Kinščaka, ruského veľvyslanca v Sýrii citovaného nemeckou agentúrou DPA.

„USA sa pokúšajú vybudovať tzv. novú sýrsku armádu, ktorá by pozostávala z kurdských bojovníkov a bývalých militantov extrémistických skupín Islamský štát a Front an-Nusra. Washington chce rozdeliť Sýriu a zvýšiť tam svoju vojenskú prítomnosť,“ predpovedal citovaný diplomat.