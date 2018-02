Ukrajina vrátila Poľsku Saakašviliho

Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili opustil Ukrajinu na palube lietadla smerujúceho do Poľska. Informovala o tom ukrajinská televízia TSN s odvolaním sa na svoje zdroje.

Podľa nich išlo o charterový let. Taktiež uviedli, že Saakašvili nebol deportovaný, ale že išlo o readmisiu, teda jeho znovuprijatie do krajiny, z ktorej vlani v septembri nelegálne prenikol na Ukrajinu. Podľa ČTK Saakašviliho deportovali.

Ako predtým informovala agentúra UNIAN s odvolaním sa na Saakašviliho hovorkyňu Darynu Čyžovú, skupina neidentifikovaných maskovaných ozbrojených mužov vtrhla v pondelok od jednej z reštaurácii v Kyjeve, kde v tom čase Saakašvili obedoval. Na jeho oficiálnej stránke sa objavil aj krátky videoklip z incidentu. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva UNIAN, bol Saakašvili zadržaný na žiadosť Štátnej migračnej služby Ukrajiny.

Podľa niektorých médií ho mali vyhostiť do Poľska, odkiaľ sa vlani v septembri na Ukrajinu dostal. Skupina jeho priaznivcov ho vtedy napriek odporu pohraničníkov prakticky na rukách preniesla cez hraničnú čiaru.

Ukrajinská polícia aj tajná služba sa snažila Saakašviliho počas uplynulých mesiacov opakovane zatknúť, no nikdy sa jej to nepodarilo. Gruzínskeho exprezidenta nakrátko zatkli už začiatkom decembra, no súd po troch dňoch rozhodol o jeho prepustení.

Podľa ukrajinských vyšetrovateľov mal Saakašviliho zástupca údajne prijať finančnú podporu vo výške 500-tisíc dolárov od ukrajinského magnáta, ktorý je napojený na ruského prezidenta Vladimira Putina, s cieľom financovať protesty proti ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Saakašvili tieto tvrdenia odmieta s tým, že ide len o Porošenkovu snahu o jeho diskreditáciu. „Nie je väčšieho nepriateľa Putina v celom bývalom Sovietskom zväze, ako som ja,“ reagoval na tieto obvinenia gruzínsky exprezident.

Gruzínsky politík sa na Ukrajine politicky angažuje od roku 2015, na krajinu ho pozval prezident Petro Porošenko, ktorý mu udelil ukrajinské občianstvo a vymenoval ho za gubernátora Odeskej oblasti. Vzťahy medzi oboma politikmi však postupne ochladli a Porošenko odvolal Saakašviliho z čela Odesy a zbavil ho aj občianstva. O gruzínske občianstvo Saakašvili už skôr prišiel, vo svojej rodnej krajine ho obvinili a v jednom prípade už aj odsúdili zo zneužívania právomocí.

Pred týždňom súd v Kyjeve odmietol odvolanie bývalého gruzínskeho prezidenta proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý opozičnému predákovi odmietol udeliť azyl. Súd tým podľa Saakašviliho právnikov otvoril úradom cestu k prípadnej deportácii z krajiny.

Politik sa mal v pondelok dostaviť na Kyjevskú prokuratúru, kde ho mali vypočuť v rámci procedúry vyhostenia. Výsluch odmietol s tým, že konanie je nezákonné.

Saakašvili označil svoju deportáciu za „únos“

Za „únos“ označil bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili pondelkovú deportáciu svojej osoby z Ukrajiny do Poľska.

Saakašvili bol prijatý na poľskom území na žiadosť ukrajinských imigračných orgánov, uviedla poľská pohraničná stráž. Dodala, že vstup mu umožnili, keďže jeho manželka je občiankou Holandska, teda členskej krajiny Európskej únie, ktorou je aj Poľsko, informovala agentúra AP.

„Poľská strana ma príjemne privítala. Ukrajinská strana bola úplne odporná, jednala totálne nezákonne, bol to únos, nezákonný únos. Ale Poliaci sú veľmi dobrí a som im veľmi vďačný,“ uviedol Saakašvili pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM po prílete na varšavské letisko.

Saakašvili vyhlásení na Facebooku označil svoju deportáciu za slabosť zo strany ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. „Zákerný špekulant, ktorý chce zničiť Ukrajinu,“ povedal na adresu svojho niekdajšieho spojenca.

Porošenko v rozhovore pre rakúsky časopis Profil, zverejnenom v pondelok ešte pred vyhostením Saakašviliho, uviedol, že deportácia gruzínskeho exprezidenta je záležitosťou, o ktorej rozhodujú Štátna migračná služba a Štátna pohraničná služba. „Nechcem ich ovplyvňovať“, zdôraznil.

„Saakašvili nie je ukrajinským občanom, nie je ani ukrajinským politikom, pretože podľa našej legislatívy len ukrajinskí občania môžu pôsobiť v politike. Porušil ukrajinskú legislatívu, bol odsúdený v Gruzínsku,“ dodal Porošenko na adresu deportovaného.