Nemeckú SPD bude zrejme prvýkrát viesť žena

Predsedníctvo strany by malo na svojom popoludňajšom zasadnutí do svojho čela vybrať doterajšiu šéfku parlamentnej frakcie sociálnych demokratov Andreu Nahlesovú. Doterajší predseda SPD Martin Schulz oznámil svoj odchod z funkcie krátko po tom, čo sa jeho strana 7. februára dohodla s konzervatívnym blokom CDU / CSU na pokračovaní veľkej koalície.

Štyridsaťsedemročná Nahlesová bude prvou ženou na čele najstaršej nemeckej politickej strany. Ak sa už dnes stane úradujúcou predsedníčkou SPD, čo sa očakáva, nastane zmena vo vedení skôr, než sa pôvodne plánovalo. Schulz totiž chcel odísť až po vnútrostraníckom referende, ktoré 20. februára rozhodne, či opäť vznikne veľká koalícia s úniou kancelárky Angely Merkelovej. Nahlesovú potom mal predsedníčkou zvoliť až mimoriadny zjazd. Časť strany na takomto postupe ďalej trvá.

Schulz zmenil názor

Bývalý šéf Európskeho parlamentu Schulz už po voľbách vlani v septembri, keď SPD dosiahla najhorší výsledok od druhej svetovej vojny, vyhlásil, že do vlády vedenej Merkelovou nepôjde. Postupne ale 62-ročný politík zmenil názor a chystal sa, že prevezme post šéfa nemeckej diplomacie. V strane to vzbudilo veľkú vlnu nevôle a Schulz nakoniec minulý týždeň svoje rozhodnutie znovu zmenil a do vlády nakoniec vôbec nevstúpi.

Nahlesová je od septembra 2017 predsedníčkou frakcie SPD v Spolkovom sneme a patrí k vedúcim osobnostiam ľavicového krídla strany. Už v rokoch 1995 až 1999 predsedala jej mládežníckej organizácii. V rokoch 2009 až 2013 bola generálnou tajomníčkou SPD a potom štyri roky ministerkou práce a sociálnych vecí v treťom kabinete kancelárky Merkelovej. Za svojho pôsobenia na čele rezortu Nahlesová presadila okrem iného plošné zavedenie minimálnej mzdy vo výške 8,5 eura na hodinu.