Merkelová je odhodlaná vydržať do roku 2021

Bol to dlhý maratón vyjednávaní a ústupky boleli, ale dá sa s tým vládnuť. Nemecká kancelárka a šéfka konzervatívnej CDU Angela Merkelová je odhodlaná vydržať na čele budúcej vlády do konca funkčného obdobia v roku 2021.

„Som z tých, čo sa držia toho, čo sľúbili,“ povedala Merkelová v nedeľnom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF s tým, že nemá v úmysle predčasne odchádzať z postu šéfky strany alebo kancelárky.

Merkelová po slabom výsledku v parlamentných voľbách a po uzavretí koaličných rozhovorov so sociálnymi demokratmi (SPD) vyvolala v časti vlastnej strany rozčarovanie. Kritici jej vyčítajú najmä to, že kľúčový post strážcu kasy najväčšej európskej ekonomiky, ktorú dlho pevne držal Wolfgang Schäuble, prepustila sociálnym demokratom. Niektorí konzervatívni poslanci preto už nahlas hovoria o tom, že CDU by sa mala pripravovať na dobu po Merkelovej. Kancelárka, ktorá viedla krajinu 12 rokov, však odmieta, že by vo vlastnej strane strácala autoritu.

„Rozumiem tomu sklamaniu,“ priznala v rozhovore Merkelová. Prenechanie postu ministra financií sociálnym demokratom označila za „bolestivú“, ale „prijateľnú“ cenu, ktorú CDU zaplatila za vznik veľkej koalície. Inou, ale nezodpovednou možnosťou, by bolo nechať stroskotať koaličné rozhovory pre nedohodu o rozdelení postov. Zároveň pripomenula, že bolo dohodnuté isté smerovanie politiky, takže nový minister financií si nebude môcť len tak robiť, čo si zmyslí.

Napriek tomu Merkelovej kritici sa snažia otvoriť tému jej nástupníctva. Na otázku, či si chce vychovať svojho nástupcu, ktorý povedie stranu v budúcich voľbách, Merkelová priamo neodpovedala. Uviedla len, že chce, aby ministerské posty za CDU v novej vláde obsadila mladšia generácia kresťanských demokratov, nielen ľudia nad 60 rokov. „Teraz musíme ukázať, že môžeme začať s novým tímom,“ zdôraznila. Mená šiestich ministrov za CDU oznámia na straníckom zjazde koncom mesiaca.

Merkelová už dávnejšie dala najavo, že chce, aby polovica ministerských postov CDU bola zverená ženám. Vo vláde zrejme zostane ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že do kabinetu nastúpi aj sárska ministerská predsedníčka Annegret Krampová-Karrenbauerová, ktorá je považovaná za Merkelovej možnú nástupkyňu.

Ukončenie koaličných rokovaní však ešte neznamená vznik vlády. Ťažko vyjednanú koaličnú dohodu musia odobriť stranícke zjazdy. S napätím sa bude čakať najmä na výsledok vnútrostraníckeho referenda SPD, keďže časť hlavne mladých členov už štvrtú veľkú koalíciu s CDU odmieta. Výsledok má byť známy 4. marca.

Zmeny v SPD

Napätie v SPD sa prejavilo aj krátko po oznámení koaličnej dohody. Končiaci šéf strany Martin Schulz, ktorý mal byť v novej vláde šéfom diplomacie, v piatok vyhlásil, že do vznikajúcej veľkej koalície na čele s Merkelovou nevstúpi. Kto bude viesť nemeckú diplomaciu, však stále nie je jasné. Jej terajší šéf Sigmar Gabriel (SPD) totiž zrejme stratil dôveru svojich spolustraníkov. Gabriel síce patrí medzi najobľúbenejších nemeckých politikov, nemá však veľkú dôveru šéfky poslancov SPD Andrey Nahlesovej. Tá má podľa nemenovaných zdrojov už v utorok prevziať po Schulzovi dočasné vedenie strany.

Gabrielova povesť utrpela v čase, keď sa zdalo, že na poste šéfa diplomacie ho vystrieda Schulz. Gabriel zrušil niekoľko ministerských termínov a médiám tlmočil, čo mu údajne povedala jeho dcéra: „Oci, teraz budeš tráviť viac času s nami. To je predsa lepšie ako s tým pánom s vlasmi v tvári.“ Myslela tým práve Schulza. Ale spomínanie dcéry v osobnom spore považujú mnohí sociálni demokrati prinajmenšom za nevkusné. Gabriela by podľa nemeckých médií mohol vo funkcii nahradiť terajší minister spravodlivosti Heiko Maas alebo ministerka pre rodinu Katarina Barleyová.