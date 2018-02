Po afére ruského vicepremiéra zasahuje cenzúra

Ruským užívateľom siete YouTube a Instagram hrozí, že sa nedostanú k svojim účtom. Varovanie súvisí so škandálom oligarchu Olega Deripasku a vicepremiéra Sergeja Prichoďka. Prevádzkovateľom budú zablokované služby, ak neodstránia inkriminované materiály, na ktorých sa obaja prominenti na jachte bavia s mladými platenými spoločníčkami, informoval denník Vedomosti.

Šírenie kompromitujúcich materiálov ruský súd zakázal a dal správcom oboch sietí, spoločnostiam Google a Facebook, čas do zajtra, aby ich odstránili. Ak to nespravia, potom Roskomnadzor, čo je skratka úradu pre dohľad v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií, príslušné stránky zablokuje. Nie všetci ruskí poskytovatelia prístupu na internet však dokážu cielene uzavrieť prístup k jednotlivým stránkam, a tak by podľa Vedomostí museli zablokovať celé siete.

Na prípad Deripasku a Prichoďka upozornil opozičný politik a protikorupčný aktivista Alexej Navaľnyj. Tvrdí, že oligarcha napojený na Kremeľ Prichoďka korumpoval, keď ho svojím lietadlom dopravil do Nórska a tri dni hostil na svojej jachte, kde mu zabezpečil aj spoločnosť dievčat z luxusnej eskortnej služby. Navaľnyj vychádzal zo svedectva bieloruskej prostitútky Anastasije Vašukevičovej, ktorá poskytuje služby pod menom Nasťa Rybka. Vašukevičová sa svojimi zážitkami z Deripaskovej jachty aj s pripojenými snímkami oboch prominentov pochválila na sociálnych sieťach. Mladá „zlatokopka“ o nich napísala aj v Denníku o zvedení miliardára, ktorý vydala knižne.

Navaľného dvadsaťpäťminútové video o Deripaskovi a Prichoďkovi na YouTube videli už bezmála štyri milióny divákov. Ostrý kritik Kremľa, ktorý chcel v marcových voľbách byť vyzývateľom prezidenta Vladimira Putina, úrady však jeho kandidatúru odmietli zaregistrovať, naznačil aj pravdepodobnú tému rozhovorov oligarchu s vicepremiérom z augusta 2016.

Podľa Navaľného Deripaska mohol zohrať úlohu posla medzi svojím obchodným partnerom Paulom Manafortom, vtedajším šéfom volebnej kampane Donalda Trumpa, a Kremľom. O Prichoďkovi americké médiá písali, že je podozrivý z koordinovania ruského pokusu o ovplyvnenie amerických prezidentských volieb. Deripasku v rovnakej kauze plánuje vypočuť príslušný americký vyšetrovací výbor. Manafort čelí v tejto súvislosti už aj obvineniu.

Deripaska Vašukevičovú zažaloval za porušenie zákona o ochrane súkromia. Hoci Navaľného oligarcha priamo nežaluje, súdne rozhodnutie môže tvrdo doľahnúť na tohto protikorupčného aktivistu, ak na sociálnych sieťach umlčí jeho účty.