Bez EÚ budeme vydaní napospas svetu

Na čo sa Európska ľudová strana (EPP) sústredí v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie?

Európania sa obávajú, že stratia kontrolu a možnosť vyjadriť sa k svojmu každodennému životu, pretože čelia bezprecedentným výzvam. Keď ich berieme do úvahy, vidíme, že Európa je našou politickou životnou poistkou v dramaticky sa meniacom svete. Bez EÚ by členské štáty vyzerali oslabené a vydané napospas svetovým udalostiam. Prioritou EPP týkajúcou sa budúcnosti EÚ je chrániť náš európsky spôsob života, náš model pre spoločnosti. V zložitom svete neexistujú jednoduché riešenia, ktoré sa snažia predať nacionalisti a extrémisti. EPP je politická rodina zodpovedných lídrov. Napĺňame očakávania, prinášame riešenia ľuďom pre ich bezpečnosť, pre ich prácu, pre ich deti a vnúčatá.

Ako chcete zabezpečiť fungovanie právneho štátu, mali by byť tieto otázky spojené s čerpaním eurofondov alebo nie a prečo?

EÚ nie je len veľký trh pre spoločnosti a spotrebiteľov. Je to tiež spoločenstvo hodnôt, založené na základných princípoch ako demokracia, sloboda tlače, sloboda myslenia a právny štát. Situácia v niektorých členských štátoch, najmä v Poľsku, je v tomto zmysle veľmi znepokojujúca. Útoky na nezávislosť súdnictva či netolerovateľné komentáre o členoch opozície sú znakom, že vláda Práva a spravodlivosti (PiS) sa vzďaľuje od spoločných európskych hodnôt. Ale napriek tomu nepodporujem myšlienku, že rešpektovanie právneho štátu by malo byť spojené s eurofondmi. Nemyslím si, že tieto dve témy by mali byť prepojené.

Čo očakávate od procedúry proti Poľsku, ako by ste hlasovali?

Skupina EPP jednoznačne podporuje rozhodnutie Európskej komisie, ktoré navrhuje, že Rada EÚ prijme rozhodnutie proti Poľsku na základe článku 7, paragrafu 1 Lisabonskej zmluvy. Existuje jasné riziko vážneho porušenie princípov právneho štátu zo strany poľskej vlády. O právnom štáte sa v EÚ nedá vyjednávať. Je to jeden zo základných princípov, ktoré musíme chrániť každým spôsobom. Preto vyzývame Poľsko, aby zmenilo svoje zákony a vyhlo sa rozhodovaniu Rady EÚ a Európskeho parlamentu na základe článku 7. Eurokomisia svojím rozhodnutím hrá úlohu ochrancu zmlúv. Europarlament sa tiež postaví za naše hodnoty. Vážne obavy o právny štát v Poľsku sú postavené na objektívnych a podrobných právnych hodnoteniach, ktoré urobili nezávislé organizácie ako Benátska komisia. Dúfam, že obnovíme dialóg a že poľská vláda zmení postoj.

Prekračuje kampaň maďarského premiéra Viktora Orbána proti migrantom, proti mimovládnym organizáciám, proti Georgeovi Sorosovi politické čiary, ktoré má EPP?

Viktor Orbán reprezentuje jednu časť politickej rodiny európskych ľudovcov, tú, ktorá bráni konzervatívny kurz. Ale maďarský premiér sa jednoznačne hlási k zodpovednosti v rámci EÚ. Doteraz Viktor Orbán a maďarský parlament vždy reagovali na požiadavky Európskej komisie a zmenili zákony, dokonca ústavu, ak neboli v súlade s európskou legislatívou. Ale je aj jasné, že sú tu červené čiary, ktoré nemožno prekročiť. Jasne som to povedal premiérovi Orbánovi, keď sme diskutovali o možnosti opätovne zaviesť trest smrti v Maďarsku.

Bude mať EÚ konečne nový azylový systém, budú zmeny založené na jednotnom postoji členských štátov?

V roku 2018 musíme nájsť riešenie migračnej krízy. Znamená to, že azylový systém EÚ by sa mal prispôsobiť a zlepšiť. Diskusia pokračuje a skutočne dúfam, že môžeme konečne nájsť riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetky členské štáty. Nevyhnutý predpoklad na to je jasný: potrebujeme prísnejšie kontroly na vonkajších hraniciach EÚ. Rozhodnutie, či je migrant utečenec, alebo ilegálny migrant, by sme mali urobiť tam.

Nelegálnych migrantov by sme mali poslať späť do krajiny, odkiaľ pochádzajú. Už sme urobili pokrok v oblastiach týkajúcich sa kontroly vonkajších hraníc. Nový systém vstup/výstup (evidencia informácií o vstupe, výstupe a odopretí vstupu občanom tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice Schengenu, pozn. red.) nám umožní urýchliť a posilniť kontroly na vonkajších hraniciach. Orgány budú môcť vyhľadávať cestovné záznamy, keď budú vyšetrovať zločiny súvisiace s terorizmom a inými závažnými porušeniami zákonov. Je to veľmi dôležitý krok vpred k posilneniu bezpečnosti v Európe.

Krajiny visegrádskej štvorky často hovoria, že utečenecké kvóty sú mŕtve. Je to tak?

Ako som uviedol, je kľúčové, aby sme v roku 2018 našli riešenie migračnej krízy. Znamená to, že potrebujeme spôsob, ktorým by sa všetky členské štáty EÚ podieľali na spoločnom úsilí a rozdelení záťaže. Je to veľmi jasné. Chápem, že ľudia vo V4 majú obavy, že nechcú, aby im kvóty prikázal Brusel. Ale je tiež jasné, že EÚ je únia založená na solidarite. Nemôžeme dopustiť, aby niekoľko krajín osamote riešilo bremeno migrácie. Bude si to vyžadovať isté kreatívne riešenia od všetkých zúčastnených.

Čo očakávate od spolupráce s Francúzskom pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona najmä v otázkach reformy eurozóny?

Zvolenie Emmanuela Macrona vnieslo istú novú energiu a entuziazmus do Európy. Má jasný európsky postoj a ambíciu pre Európu, z čoho budú mať osoh všetci. Myslím, že teraz, keď sa obnovilo francúzsko-nemecké duo, môžeme očakávať novú dynamiku na európskej úrovni. Mnohé krajiny budú spolupracovať a prinášať viac riešení budúcich výziev. Čo sa týka reformy eurozóny, tak sú návrhy prezidenta Macrona zaujímavé, ale musíme sa rozprávať o detailoch. Napríklad EPP je presvedčená, že rozpočet pre eurozónu je nevyhnutný, ale v rámci bežného rozpočtu EÚ. Nechceme nové transfery.