Srbský prezident sa odmietol ospravedlniť za svoje staré nacionalistické výroky

Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v utorok počas návštevy Chorvátska odmietol ospravedlniť za svoje výroky z 90. rokov minulého storočia, ktorými podporoval pripojenie časti chorvátskeho územia k Srbsku. Namiesto toho pred prevažne chorvátskymi novinármi vyhlásil, že Srbi a Chorváti „majú diametrálne odlišný pohľad“ na vtedajšiu vojnu. Tá trvala od roku 1990 do roku 1995 a zahynulo v nej okolo 10-tisíc ľudí. Na otázku, či sa môže za svoje vtedajšie protichorvátske výroky ospravedlniť, Vučič prešiel do protiútoku: „Snažíte sa o jediné – získať niečo, čo by ste mohli použiť na osobné poníženie prezidenta Srbska. Ale to sa nestane,“ povedal.

Vučič, ktorý sa dnes prezentuje ako proeurópsky politik, bol v 90. rokoch členom nacionalistickej Srbskej radikálnej strany vedenej Vojislavom Šešeljom, ktorého súdil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v súvislosti s obvineniami z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Vučič vystúpil v roku 1995 na zhromaždení chorvátskych Srbov, ktorí sa snažili pripojiť tretinu chorvátskeho územia k Srbsku, a prisľúbil im, že budú súčasťou Veľkého Srbska.

„Budete žiť vo Veľkom Srbsku, v zjednotenom srbskom štáte, a nebude žiadne vzdávanie sa“ území v prospech Chorvátska, vyhlásil vtedy Vučič. Dnes sa k týmto svojim vtedajším výrokom už nechce vyjadrovať. „Srbsko nemá s Chorvátskom územné spory,“ ukončil túto tému na návšteve Záhrebu.