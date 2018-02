Saakašvili je nepoužiteľný, majú ho po krk nielen Ukrajinci

Kyjev však poslal „večného rebela“ opačným smerom, ako sa mnohí nádejali. Stále totiž platí Gruzínskom vydaný medzinárodný zatykač kvôli "zneužívaniu právomoci verejného činiteľa“.

„Prišli si poňho ozbrojení príslušníci cudzineckej polície. Práve obedoval v jednej z kyjevských reštaurácií,“ informovali svedkovia. Samotný Saakašvili tvrdí, že ho najprv naložili do mikrobusu a následne do vrtuľníka, ktorý vraj nejaký čas krúžil nad Kyjevom. "Napokon ma vyložili na medzinárodnom letisku Boryspol a posadili do charterového lietadla.

Celý čas som mal zviazané ruky a sprievodcovia proti mne viackrát použili silu," opísal presun do Varšavy gruzínsky exprezident. Ale „profesionálny“ revolucionár ani z Varšavy neprestáva volať po „zvrhnutí skorumpovaného“ ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Najnovšie v rozhovore pre nemecký denník Bild zdvihol výstražne prst: "Ak Európska únia a predovšetkým kancelárka Angela Merkelová nič nepodniknú, Ukrajina sa rozpadne. Porošenko ničí Ukrajinu a mňa chce upratať, pretože bojujem s úplatkármi.“

„Porošenko je slaboch a zbabelec, čo potvrdzuje to, čo sa stalo so mnou. Mojím vypovedaním z Ukrajiny však iba potvrdil, že tvrdenie, podľa ktorého som vraj uskutočňoval prevrat, je výmysel. Rovnakým výmyslom sú aj obvinenia Tbilisi, čo potvrdzuje skutočnosť, že ma poslali opačným smerom, ako leží Gruzínsko,“ povedal Saakašvilli, len čo sa ubytoval v jednom z varšavských hotelov. Pritom účelovo prehliada okrem iného svedectvo autentických videozáznamov z mítingov nielen pod oknami prezidenta Porošenka a kabinetu, na ktorých otvorene vyzýva na zvrhnutie Porošenka.

„Všetko má svoj čas,“ reagoval pred časom šéf polície Sergej Kňazev na množiace sa žiadosti zbaviť sa Gruzínca. Stalo sa. Ibaže podľa ukrajinského politológa Michaila Pogrebinského nerozhodovali o tom iba Ukrajinci.

„Nevylučujem, že celú operáciu konzultoval Kyjev s Varšavou a predovšetkým s veľvyslanectvom USA v Kyjeve,“ cituje portál Vzgľad ukrajinského politológa. Zároveň pripustil, že Saakašvili sa môže vrátiť na Ukrajinu cez hranicu, kde to najmenej budú čakať. „Je schopný všetkého. Poznám ho osobne. Nezastaví sa pred ničím. Minimálne desať rokov nebude sedieť niekde v Európe a prednášať o tom, ako organizovať revolúcie,“ dodal Pogrebinskij. Potvrdzoval by to aj postoj samotného Saakašvilliho, ktorý jednoznačne negatívne zareagoval na otázku poľských úradov ohľadne možného požiadania o politický azyl.

Ibaže, ako tvrdí gruzínsky politológ Alexandr Čečija, „všetci majú po krk“ Saakašviliho. Podľa neho nepotrebujú ho už ani Gruzínci. „Ale ani Američania nechcú, aby sa vrátil do vlasti. Nechcú ho však ani posadiť za mreže. Veď pred verejnosťou ho roky prezentovali ako tzv. maják demokracie. A ak by ho uväznili, tak by sa USA ocitli v nepríjemnej situácii. S jeho presunom do Poľska však súhlasili preto, lebo aj oni ho majú po krk,“ tvrdí Čečija. Podľa neho „profesionálny revolucionár“ prekročil červenú čiaru a v USA pochopili, že Saakašvili so svojím klesajúcim ratingom nedokáže vytvoriť okolo seba politickú silu.

„Ukrajina je dnes krajinou, v ktorej sa každý považuje za záchrancu národa. Otca národa, ktorý musí uchopiť moc. Neexistuje preto žiadna solidarita politikov. Zjednotiť sa dokážu, iba ak im to prikážu Američania. Takýto príkaz však tentoraz nevydali, pretože Saakašvili nie je vhodný na úlohu zjednotiteľa a ,otca ukrajinského národa’,“ analyzuje gruzínsky politológ možné pozadie už dlhšie očakávaného nedobrovoľného sťahovania Saakašviliho z Kyjeva do Varšavy.