Porozpráva sa Amerika s Kimom?

Roztápa zimná olympiáda v Pjongčangu politické ľady na Kórejskom polostrove? Vyjadrenia všetkých zúčastnených naznačujú, že konflikt by sa azda mohol riešiť aj za rokovacím stolom.

Americký viceprezident Mike Pence uviedol, že je potrebné naďalej tlačiť na KĽDR za to, že rozvíja jadrový a raketový program. No zároveň republikánsky politik nevylučuje rozhovory Washingtonu a Pchjongjangu.

Tlak a nadväzovanie kontaktov

"Nepoľavíme v tlaku, kým oni skutočne neurobia niečo, čo bude pre nás znamenať zmysluplný krok k jadrovému odzbrojeniu,“ uviedol Pence pre denník Washington Post na adresu severokórejského režimu. "Takže kampaň maximálneho tlaku bude pokračovať a ešte sa zintenzívni. Keď sa však chcú rozprávať, budeme sa rozprávať,“ povedal viceprezident. Americká televízia CBS informovala, že ku kontaktom USA s KĽDR by mohlo dôjsť po tom, čo situáciu otestuje juhokórejský prezident Mun Če-in. Ten má na stole pozvánku na stretnutie od severokórejského diktátora Kim Čong-una. Doručila ju osobne vodcova sestra Kim Jo-čong, ktorá sa v posledných dňoch stala na olympiáde senzáciou číslo jeden.

Propagandistický ťah Pchjongjangu vyšiel. Okamžite sa dokonca začalo špekulovať, že Kim Jo-čong sa darí narúšať partnerstvo Soulu a Washingtonu. Nie je to však nič nové. Oslabiť väzby Južnej Kórey s USA je dlhodobý strategický cieľ KĽDR a tretia generácia Kimovcov v tom len pokračuje. Využila aj to, že prezident Mun sa napriek pokračujúcim jadrovým a raketovým testom Pchjongjangu snažil nájsť priestor na rozhovory s KĽDR. Soul tiež vystrašila tvrdá rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa o ohni a zúrivosti, ktorými vraj zahrnie Severnú Kóreu. Samozrejme, akýkoľvek vojenský konflikt by si ako prvá odniesla práve Južná Kórea.

"Politikou americkej vlády smerom ku KĽDR mal byť maximálny tlak a nadväzovanie kontaktov. Trumpov Biely dom sa oveľa viac venoval tlaku. Myslím si však, že to, čo teraz hovorí Pence, môžeme brať vážne. Jeho slová prišli po konzultáciách s Trumpom a prezidentom Mun Če-inom. Ale viceprezident tiež jasne povedal, že zo strany Pchjongjangu musí prísť dôveryhodný signál, že sa chce podieľať na zmysluplnom dialógu o jadrovom odzbrojení,“ reagovala pre Pravdu Jung H. Paková, odborníčka na Severnú Kóreu z Brookingsovho inštitútu, ktorá pôsobila ako analytička CIA.

"Dúfam, že vyjadrenie Pencea signalizuje zmenu pre Trumpovu vládu,“ uviedol pre Pravdu Jon Wolfsthal, expert na zbrane hromadného ničenia, ktorý pracoval ako špeciálny poradca bývalého prezidenta Baracka Obamu. "Vytváranie tlaku na KĽDR bez skutočného nadväzovania kontaktov je recept na zlyhanie, dokonca konflikt,“ pripomenul Wolfsthal.

Podľa Pakovej sa zdá, že Washington a Soul sú stále schopní koordinovať svoje kroky. "Hovorím to na základe vyjadrenia Pencea, že debatoval s prezidentom Munom o rokovaniach s KĽDR. Juhokórejský prezident má však malý priestor na manévrovanie. Pchjongjang bude pravdepodobne žiadať zmiernenie sankcií a skončenie vojenských cvičení USA a Južnej Kórey. Pre Washington to nie je prijateľné. Očakávam, že Soul bude veľmi opatrný, čo sa týka dialógu s Pchjongjangom po olympiáde. A odporúčam USA a Južnej Kórei, aby o tom komunikovali,“ uviedla Paková.

Politický marketing

V súvislosti s olympiádou v Pjongčangu diktátor Kim Čong-un využil svoju sestru Kim Jo-čong na propagandistickú ofenzívu. Tá mediálne zatienila aj účasť Pencea na hrách. Americkému viceprezidentovi mnohí pozorovatelia vyčítali, že netlieskal a zostal sedieť, keď počas slávnostného otváracieho ceremoniálu pred tribúnami pochodoval spoločný kórejský tím. Po návšteve sestry Kim Čong-un pokračuje v ústretových gestách smerom k Južnej Kórei, keď uviedol, že vyzýva na ďalšie oživenie teplej klímy zmierenia a poďakoval za špeciálny prístup k severokórejskej delegácii.

"Z hľadiska politického marketingu Pence minulý týždeň v Pjongčangu nezabodoval. Aj preto jeho slová o rokovaniach so Severnou Kóreu pokladám skôr za snahu zachrániť situáciu ako za skutočný posun,“ vyjadril sa pre Pravdu Sung-Yoon Lee, profesor kórejských štúdií na Tuftsovej univerzite.

Podľa odborníka však ani vystúpenie Kim Jo-čong nebolo až také úžasné, ako ho opisujú niektoré médiá. Nehovoriac už o tom, že reprezentuje brutálny režim, ktorý má na svedomí obrovské množstvo obetí medzi vlastným obyvateľstvom.

"Má na starosti propagandu a agitáciu, ale všimol som si, že Kim Jo-čong sa nesprávala až tak elegantne, ako naznačuje jej titul. Zamračene sedela a netlieskala americkému tímu. Keby to urobila, tak by Penceovo správanie vyznelo ešte horšie. Kim Jo-čong sa má ešte čo učiť,“ myslí si Lee.