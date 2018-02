Filipínci sa vracajú z Kuvajtu domov, ženú ich obavy zo smrti aj pomoc vlády

Očakáva sa, že až 10-tisíc Filipíncov prijme túto ponuku, informuje spravodajská televízia CNN.

Vláda filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho zároveň pred časom zakázala svojim občanom, aby za prácou cestovali do Kuvajtu. K tomuto rozhodnutiu dospela po viacerých správach o úmrtí Filipínok pracujúcich v tejto krajine. Jednou z nich bola aj Joanna Demafelisová. Jej telo sa našlo v mrazničke v dome jej zamestnávateľov. Podľa informácií polície tam mohlo byť už viac než rok.

Ponuku na bezplatné letenky domov vláda podľa CNN rozšírila pre 10-tisíc Filipíncov, ktorí prekročili dĺžku schváleného pobytu v Kuvajte. Do stredy túto ponuku využilo 900 ľudí.

Duterte v utorňajšom rozhovore povedal, že na to, aby našiel prostriedky, ktoré by umožnili návrat Filipíncov do vlasti, „predá dušu diablovi“. Minulý týždeň pritom zdôraznil, že podnikne „drastické“ kroky na to, aby sa jeho krajania mohli vrátiť domov.

Filipínske veľvyslanectvo v Kuvajte informovalo, že do procesu repatriácie sa už zapojilo viac než 2200 Filipíncov. Podľa informácií filipínskeho ministerstva zahraničných vecí v Kuvajte v januári pracovalo 276-tisíc Filipíncov.