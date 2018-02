Minister Johnson: Brexit nie je dôvod na obavy, ale k nádeji

Odchod Británie z Európskej únie nie je dôvodom na obavy, ale na nádej. Povedal to britský minister zahraničia Boris Johnson. Vyhlásil to v prejave o takzvanom brexite, v ktorom sa snažil upokojiť tých obyvateľov Británie, ktorým sa plánovaný rozchod s európskym blokom nepáči. Brexit pritom označil za „veľký liberálny projekt“, ktorý môže „časom zjednotiť túto krajinu“.

Johnsonova reč je prvá z prejavov ministrov, ktorými chce vláda premiérky Theresy Mayovej preukázať pripravenosť na brexit a upokojiť tak britskú verejnosť. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie je naplánovaný na 29. marca budúceho roka.

Priaznivcov odchodu Británie z európskeho bloku, ku ktorým sám patrí, minister Johnson vyzval, aby nevyjadrovali nad brexitom „škodoradostnú radosť“ a brali ohľad na to, že značná časť Britov si odchod z EÚ v referende nepriala. Obyvateľov svojej krajiny vyzval, aby „sa zjednotili v prospech toho, čomu všetci veria“. Tým je podľa neho „sebaisté“ Spojené kráľovstvo.

Výsledky referenda o brexite nemožno podľa Johnsona už zvrátiť. Keby sa uskutočnilo druhé ľudové hlasovanie o členstvo v EÚ, ako niektorí požadujú, vyvolalo by to podľa neho len nové politické spory a tým, kto by bol na strane porazených, by bola Británia. Druhé referendum by bolo „katastrofálnym omylom, ktorý by viedol k permanentnému a nezmazateľnému pocitu zrady“, dodal minister.

Aktuálne rokovania o podmienkach odchode Spojeného kráľovstva z EÚ označil šéf britskej diplomacie za dobré. Podľa neho dáva zmysel, aby si Británia v určitých oblastiach udržala spoločné štandardy s európskou dvadsaťsedmičkou. Avšak voľba, o ktoré oblasti pôjde, musí byť na Britoch.

Po brexite podľa neho nemôže byť Londýn viazaný pravidlami EÚ. Brusel pritom navrhuje, aby v prechodnom období, ktoré by mohlo trvať až do konca roka 2020, platili v Británii naďalej pravidlá EÚ, a to aj novo prijaté. Na ich podobu by však Londýn nemal už žiadny vplyv. Podľa zástancov brexitu by sa z Británie stal „vazalský štát“ EÚ.