Na floridskej strednej škole sa strieľalo, hlásia jednu obeť a najmenej 20 zranených

Televízia CBS Miami informovala, že polícia vzala v súvislosti so streľbou do väzby jednu osobu. Úrad šerifa okresu Broward County potvrdil, že ide o predpokladaného strelca. K streľbe došlo na strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej. Nemenovaný zdroj televízie CBS oboznámený so situáciou uviedol, že strelec "je zrejme bývalým žiakom" školy.