USA sú ochotné rokovať s KĽDR o jadrovom programe

Americký viceprezident Mike Pence v stredu potvrdil, že Spojené štáty sú ochotné rokovať so zástupcami Severnej Kórey, aby komunistickému režimu tlmočil stanoviská týkajúce sa tamojšieho jadrového programu. Takéto rozhovory by však neboli vyjednávaním, dodal v rozhovore so spravodajským serverom Axios.