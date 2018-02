NATO bude mať dve nové veliteľstvá

Severoatlantická aliancia mení štruktúru. NATO sa rozšíri o dve veliteľstvá, ktoré by mali vzniknúť v USA a Nemecku. Vyplýva to zo stretnutia ministrov obrany aliancie, ktoré sa práve koná v Bruseli.

Veliteľstvo v Spojených štátoch bude mať na starosti námorné operácie. Podľa spravodajskej stránky DefenseNews.com to bude národná štruktúra, ktorú budú riadiť Američania. NATO ju aktivuje v prípade krízy.

Nemecko ponúklo, že sa postará o veliteľstvo, ktoré by malo v Európe prispieť k zlepšeniu logistiky. S ruskou agresiou proti Ukrajine v roku 2014 sa zásadným spôsobom zmenilo bezpečnostné prostredie na starom kontinente.

NATO na to reagovalo viacerými opatreniami, vrátane vyslania bojových práporov do pobaltských krajín a Poľska, do ktorých sa tohto roku zapojí aj Slovensko. V rámci zintenzívnenia vojenských cvičení a presunov jednotiek po Európe sa však ukázalo, že nie je úplne jednoduché dostať vojakov tam, kde sú potrební. V tejto súvislosti sa dokonca začalo hovoriť o nevyhnutnosti vytvorenia akéhosi vojenského Schengenu.

"Najmä od roku 2014 od nelegálnej anexie Krymu a ruskej destabilizácie východnej Ukrajiny sme svedkami vývoja, že Rusko je asertívnejšie a porušuje medzinárodné právo. Odpovedáme na to obranným a vyváženým spôsobom,“ uviedol v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

"Vytvorenie veliteľstiev je nevyhnutným krokom. NATO by pri katastrofickom scenári ruských krokov vo východnej Európe čelilo vážnej výzve, ako dostať vojenské sily zo Severnej Ameriky do Európy. Nové štruktúry poskytnú potrebné velenie, kontrolu a koordináciu, aby sme to zvládli,“ reagoval pre Pravdu John Deni, bezpečnostný odborník Americkej vojenskej akadémie. "Týka sa to najmä veliteľstva v Nemecku. Je životne dôležité mať podpornú štruktúru, ktorá sa postará o logistiku presunu jednotiek a materiálu v prípade konfliktu,“ pripomenul Deni.

Podľa experta na NATO Stanleyho Sloana z Atlantickej rady neplnia nové veliteľstvá len vojenskú funkciu.

"Je v nich veľká politická hodnota. Nemecko aj USA sa obe vlastným spôsobom vzdialili od záväzkov NATO. Situácia v nemeckých ozbrojených silách je taká vážna, že ovplyvňuje, ako sa vníma príspevok Berlína do aliancie a jej misií. USA má zase prezidenta Donalda Trumpa, ktorého vyjadrenia spochybňujú kolektívnu bezpečnosť a lídersto Ameriky v aliancii. Bez ohľadu na to, čo budú mať veliteľstvá na starosti, mohli by pomôcť ukázať, že NATO zostáva relevantné a že Nemecko a USA si ctia záväzky k aliancii,“ uviedol pre Pravdu Sloan.

Stretnutie ministrov obrany slúžil ako príprava na summit NATO v júli. Členské krajiny diskutujú o otázke obranných rozpočtov. Stále iba 15 štátov z 29 má plán, ako naplniť investície do obrany vo výške dve percentá HDP do roku 2024, čo je záväzok zo schôdzky aliancie vo Walese v roku 2014. Výrazne na to tlačí práve prezident Trump. NATO chce tiež posilniť výcvikovú misiu v Iraku ako príspevok v boji proti terorizmu a aliancia sa bude zaoberať aj hodnotením vyslania bojových práporov na východ Európy.