The Sun: Corbyn bol v 80. rokoch v kontakte s československou ŠtB

S odkazom na zväzky tajnej polície, ktoré údajne dostal z archívu v Prahe, o tom informoval pravicový bulvárny denník The Sun. Hovorca labouristov potvrdil, že sa súčasný líder parlamentnej opozície Corbyn v 80. rokoch niekoľkokrát stretol s čs. diplomatom, podľa hovorcu ale netušil, že ide o agenta ŠtB.

Podľa bulvárneho denníka The Sun, ktorý článok s titulkom „Corbyn a špión komunistov“ zverejnil vo štvrtok dokonca na titulnej stránke svojho tlačeného vydania, sa vtedajší labouristický poslanec Corbyn stretol s agentom československej tajnej služby najmenej trikrát. K dvom stretnutiam údajne došlo priamo na pôde britského parlamentu.

Prvá schôdzka sa odohrala v roku 1986. Zástupca československej tajnej polície, ktorým bol podľa The Sun „plukovník Ján Dymic“, vo zväzku uvádza, že Corbyn „prejavil záujem o ďalšie stretnutie“. V správe je správanie ľavicového poslanca popísané ako „zdržanlivé a zdvorilé, príležitostne výbušné (keď hovorí na obranu ľudských práv)“. Dokument spomína napríklad aj to, že „vlastní psa a ryby“. Corbynovi je vo zväzku pridelené krycie meno COB.

Corbynov negatívny vzťah k USA

Zväzok podľa bulváru The Sun britského politika opisuje ako muža, ktorý má negatívny vzťah „k Spojeným štátom aj súčasnej politike konzervatívnej vlády“, ktorú v tom čase viedla Margaret Thatcherová. Jeho postoj k východnému bloku je podľa pravicového denníka vo zväzkoch ŠtB označovaný za „pozitívny“ a hovorí sa aj o jeho údajnej podpore „sovietskej mierovej iniciatívy“.

Poslanca Corbyna československá tajná služba údajne vyhľadala, pretože sa domnievala, že má dobré informácie o „osobách, ktoré sú v kontakte s protikomunis­tickými službami“.

K druhej schôdzke príslušníka ŠtB a Corbyna údajne došlo v roku 1987 v poslancovom volebnom obvode a zúčastnil sa jej podľa The Sun aj nemenovaný člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (KSČ). Na jednom z ďalších stretnutí údajne Corbyn s československým diplomatom hovoril o možnom zvýšení bezpečnostných opatrení v súvislosti s vyšetrovaním východonemeckého agenta britskou tajnou službou MI5. Po stretnutí z októbra 1987 záznamy v Corbynovom zväzku končia.

Hovorca stretnutie potvrdil

V úryvku zo zápisu o októbrovej schôdzke, ktorý The Sun zverejnil, sa okrem iného píše, že poznatky zo stretnutia „s cieľom upevnenia vzájomného poznania a prehĺbenia dôvery … nebolo možné zužitkovať do info, (lebo) boli iba všeobecného charakteru“.

Hovorca Labouristickej strany na otázku britského denníka potvrdil, že sa Corbyn v 80. rokoch stretol s československým diplomatom, bez toho, aby však tušil, že hovorí s agentom ŠtB.

„Tvrdenie, že bol (Corbyn) agentom či informátorom akejkoľvek tajnej služby, je úplne nepravdivé a ide o smiešnu ohováranie,“ uviedol. Podľa neho sa terajší predseda labouristov rovnako ako ostatní vtedajší poslanci bežne stretával so zahraničnými diplomatmi.

Hovorca najsilnejšej opozičnej strany tiež odmietol, že by Corbyn údajnému diplomatovi z Československa alebo akémukoľvek inému pracovníkovi cudzej ambasády „poskytol akékoľvek dôverné informácie“.

„Počas studenej vojny pracovníci tajných služieb, ako je známe, tvrdili nadriadeným, že regrutovali ľudí, s ktorými sa len ťažko stretli,“ upozornil hovorca labouristov.

Ľavicový denník The Guardian upozornil, že titulná stránka štvrtkového vydania The Sun je ďalším zo série obvinení, ktorý tento bulvár urobil na adresu Jeremyho Corbyna od času, keď sa stal predsedom labouristov. Ich frekvencia sa zvýšila počas minuloročnej kampane pred parlamentnými voľbami, poznamenal The Guardian.