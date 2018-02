Zaujímajú ešte Ameriku mŕtve deti?

Cruza zatkla polícia. Je to už 18. streľba na americkej škole od začiatku roku. A od 1. januára 2018 v USA pri incidentoch so strelnou zbraňou zahynulo už 1 826 ľudí. Vyplýva to zo štatistiky organizácie Gun Violence Archive.

Profesionálny strelec

"Budem profesionálny strelec na škole,“ napísal vlani v septembri užívateľ pod menom Nikolas Cruz v komentári na stránke YouTube. FBI na to upozornil Ben Bennight, ktorý publikuje videá na internete. Úrady sa o komentár zaujímali. Bennighta FBI opätovne kontaktovala po streľbe v Parklande, podľa spravodajskej stránky Buzzfeed News však ešte nepotvrdila, či naozaj ide o vraha z Floridy.

Už pred masakrou vraj medzi učiteľmi koloval e-mail, ktorý upozorňoval na možné násilné sklony mladíka. Cruza vylúčili zo školy, lebo sa pobil s priateľom dievčaťa, s ktorým predtým chodil. V utorok sa však tínedžer vrátil ozbrojený poloautomatickou puškou AR-15, ktorú si legálne kúpil.

"Postupne bol stále čudnejší. Odpojila som sa od neho. Každý, kto ho v škole poznal, o ňom špekuloval. Keď niekoho vylúčia, neočakávate, že sa vráti do školy. Ak vás vylúčia, ste preč. Ale, samozrejme, on sa vrátil,“ citoval denník Guardian 17-ročnú Dakotu Mutchlerovú, podľa ktorej Cruz na sociálnych médiách hovoril o mŕtvych zvieratách, zbraniach a strieľaní do terča.

Mladík pri vstupe do školy spustil požiarny alarm, mal plynovú masku a dymovnice. Žiaci tvrdia, že si najskôr mysleli, že ide o nácvik poplachu. Keď však počuli výstrely, mnohí sa zabarikádovali v triedach alebo sa snažili utiecť.

Tragickým hrdinom masakry sa stal zástupca trénera amerického futbalu na škole a bezpečnostný pracovník Aaron Feis. "Obetavo chránil študentov pred strelcom, keď ho trafil. Zomrel ako hrdina a bude navždy v našich srdciach a spomienkach,“ uviedla vo vyhlásení škola.

"Bola som blízko pána Feisa, kýval na mňa, aby som ušla preč. Videla som Cruza so zbraňou a ako dvaja ľudia spadli, potom padol aj pán Feis. Povedal mi, aby som sa vrátila dovnútra,“ opísala pre televíziu ABC streľbu študentka Gabrielle Pupoová.

Po masakre sa Cruz snažil vytratiť zo školy medzi utekajúcimi študentmi, ale odhalili ho zábery z bezpečnostnej kamery. Keď ho zatýkali, nekládol odpor. Včera ho obvinili zo 17-násobnej vraždy. Tínedžera ako problematického opisuje väčšina ľudí, ktorí ho poznajú. Vraj mal na svedomí aj malé krádeže. Cruza a jeho mladšieho brata adoptovali, ich otec však zomrel už dávnejšie a matka pred niekoľkými mesiacmi. Odvtedy súrodenci bývali u príbuzných a priateľov.

Nikolas Cruz. Autor: Reuters, HANDOUT

Krviprelievanie v Parklande je počtom obetí najhoršou masovou streľbou na americkej strednej škole v histórii. Masakra je tragickejšia ako známa tragédia na strednej škole v Columbine z roku 1999. Vtedy dvaja páchatelia zastrelili 13 ľudí a spáchali samovraždu.

Nič sa neurobilo

Každá taká masová vražda rozpúta debatu o držbe zbraní v Amerike. Keď však v roku 2012 v meste Newton na základnej škole Sandy Hook zavraždil Adam Lanza 20 detí vo veku od šesť až sedem rokov, chvíľu sa zdalo, že by sa niečo mohlo zmeniť. No teraz to vyzerá tak, že Amerika už jednoducho akceptovala aj zavraždené deti. Najmä republikánski politici a vplyvná Národná asociácia držiteľov zbraní (NRF), ktorá vynakladá obrovské peniaze na podporu politických kandidátov, stále strašia, že obyvateľom USA chcú vraj liberáli vziať právo na držbu zbraní.

Tú im zaručuje druhý dodatok ústavy. Propagačné klipy NRA sa podľa viacerých odborníkov blížia k manipulatívnym technikám extrémistických organizácií.

To však nebránilo prezidentovi Donaldovi Trumpovi vystúpiť na konferencii asociácie. Šéf Oválnej pracovne v reakcii na masakru v Parklande vôbec nespomenul problém držby zbraní. Trump na Twitteri napísal, že žiadne dieťa, učiteľ ani nikto by sa nemal cítiť v americkej škole neisto. Prezident však pridal aj tweet, v ktorom nepriamo kritizoval ľudí, ktorí Cruza poznajú. "Bolo toľko náznakov, že strelec z Floridy mal psychické problémy. Dokonca ho za zlé správanie vylúčili zo školy. Susedia a spolužiaci vedeli, že bol veľký problém. Vždy je to potrebné hlásiť úradom, znovu a znovu!“ napísal Trump.

To, čo píše prezident, však očividne nebol hlavný problém. O Cruza sa škola a úrady zaujímali. Napriek všetkému si však na Floride mohol legálne kúpiť poloautomatickú pušku. Trump okrem toho podpísal zákon, ktorým Kongres zrušil prísnejšie pravidlá pre držiteľov zbraní s psychickými problémami.

Podľa odhadov Američania, ktorých je okolo 326 miliónov, vlastnia 325 miliónov zbraní. V žiadnej inej rozvinutej krajine nie je toľko prípadov masovej streľby ako v USA.

"Po Sandy Hook sme mali moment, keď sa krajina mohla pozrieť do svojej duše a riešiť reguláciu držby zbrani. Ale prevážilo pokrytectvo. Počúvame vyjadrenia, že naše srdcia sú s deťmi a ich rodičmi. Ale nič sa neurobilo. Keď dôjde k takejto streľbe, výrobcovia zbraní a NRA robia všetko preto, aby neprešli žiadne zákony obmedzujúce držbu zbraní,“ reagoval pre Pravdu sociológ Augustine Kposowa z Kalifornskej univerzity v Riverside.