Zjazd ČSSD: Kto z koho?

Na archívnej snímke Bohuslav Sobotka počas pobytu v Bratislave. Do júna 2017 bol predsedom ČSSD a podľa prezidenta Miloša Zemana patrí medzi tých, ktorí div nie úplne ,,pochovali" stranu. A na adresu pôsobenia Sobotku ako šéfa kabinetu vyhlásil, že je to ,,šedivá bytosť, ktorá má charizmu fľaše od uhoriek". Autor: Robert Hüttner , Pravda

„Čo chcete stihnúť za jeden deň? Pôjde iba o to, aby sa zvolil predseda a podpredseda, žiadne ďalšie významné kroky neurobíte,“ predpovedal pred novinármi Miroslav Jansta, vplyvný člen strany, vývoj zjazdového rokovania, ktoré sa má skončiť v nedeľu po 22. hodine. Mnohí, ktorí v politike ešte nedávno prepadli a stiahli sa do úzadia, sa dnes netaja chuťou vrátiť sa do prvej politickej ligy. Akoby ignorovali známu skutočnosť, podľa ktorej mnohí členovia ČSSD sa v októbri minulého roku zdráhali dať svoj hlas vlastnej strane. Nechceli tak podporiť jej existujúce vedenie.

„Tí, čo viedli stranu a akoby sa schovali, sa teraz prebúdzajú a tvrdia, že by to skúsili ešte raz. Považujem to za nedobrý signál. Kto už raz opustil kormidlo a nechal loď plávať po mori, prečo by to neurobil aj druhýkrát,“ neskrýva nedôveru k „prebudeným“ Miroslav Krejčík, niekdajší šéf Vojenského spravodajstva a podľa mnohých členov strany „čierny kôň“ vo voľbách lídra ČSSD.

Zrejme budú dve kolá

„Predsedu strany asi nezvolia už prvom kole. Nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu. V druhom kole sa napokon môžu stretnúť Chovanec, nie však s Hamáčkom, ale s Krejčíkom,“ pripúšťa aj portál Lidových novín, odvolávajúc sa na zdroj blízky vedeniu strany. Ako pripomína už spomínaný zdroj, šance Krejčíka sú o to väčšie, že „Chovanec čelí veľkému hnevu straníkov“. Na druhej strane, „čiernemu koňovi“ Krejčíkovi okrem iného neprekáža ani Babišova kauza v súvislosti s jeho údajnou spoluprácou s ŠtB.

„Mal som v ruke veľa zväzkov príslušníkov ŠtB, ktoré svedčili o tom, že ľudia spolupracovali, ale realita bola na hony vzdialená. Chce to viac informácií. Budem preto zatiaľ opatrný v záveroch,“ naráža Krejčík na svoje niekdajšie šéfovanie Vojenskému spravodajstvu.

„Žiaľ, spory v ČSSD sa dnes vedú o menách a nie o programe. Navyše nik z kandidátov nemá silu zjednotiť názorovo roztrieštené stranícke rady,“ konštatoval politológ Oskar Krejčí. S tým, že nech už na zjazde zvolia kohokoľvek, skutočný líder sa vraj ukáže, až keď bude sedieť v kresle šéfa strany. Na otázku, kto by ním mohol byť, Krejčí reagoval: „Podľa viacerých priesakov z kuchyne ČSSD by to mohol byť mnohými favorizovaný Milan Chovanec, ktorému sekunduje Jan Hamáček. Ak však Chovanec vyhrá, bude to zlé, pretože je spojený s minulosťou.“

Kam sa pohne ČSSD?

Viaceré české médiá sa vzácne zhodujú v tom, že česká sociálna demokracia je na rázcestí. Mnohí sa dokonca pýtajú, či v „ťažkej hodine“ staví ČSSD svoju existenciu na účasť vo vláde Andreja Babiša (ANO), premiéra v demisii. V prvom rade by však podľa viacerých pozorovateľov malo vedenie ČSSD po volebnom fiasku so sedempercentnou podporou a po celkovom vnútornom rozvrate v najbližších týždňoch jasne určiť nový model fungovania strany. Hlavne preto, lebo nielen v Česku strácajú socialisti pôdu pod nohami. Napriek tomu v prvej etape vyjednávania o zložení vlády si ČSSD, ktorá vo voľbách dosiahla najhorší výsledok v dejinách, kládla podmienky: Babiš ako šéf víťazného hnutia ANO nesmie byť premiérom a ČSSD musí dostať kreslo ministra financií, vnútra i spravodlivosti.

Dnes je to však už inak. Názorové hrany existujú, ale sa postupne obrusujú. Stále však platí, že nemálo členov ČSSD za žiadnu cenu nechce vládnuť s Babišom a volí radšej cestu „čistej opozície“. Na druhej strane, nemálo členov presadzuje vládnutie za „určitých podmienok“. Rastie však aj podpora myšlienky „ísť do vlády bez predbežných podmienok“. A práve o tom by podľa očakávania mal vo svojom prejave v prvej časti zjazdu hovoriť Chovancom oficiálne pozvaný prezident Miloš Zeman, s ktorým na čele dosiahla ČSSD najväčšie politické úspechy.

„Je to ďalšia komplikácia. Nevylučujem, že otázka, či vôbec rokovať, alebo nie s ANO za súčasnej konštelácie, ovplyvní rozhodovanie delegátov zjazdu,“ pripustil pre Hospodářske noviny aj horúci kandidát na šéfa ČSSD Hamáček.