Neokrôchaného prezidenta vymení Mandelov chránenec

Sedemdesiatpäťročný Zuma, ktorý sa pred deviatimi rokmi stal „ľudovým prezidentom“, pochádzal z chudobných pomerov. Nikdy nechodil do školy, v mladosti pásol v rodnom Natale dobytok. Členom ANC sa stal v 17 rokoch, čítať a písať ho naučili spoluväzni na Robben Islande. Po prepustení z väzenia odišiel do exilu, do Južnej Afriky sa vrátil začiatkom 90. rokov.

Aj Zuma mal charizmu, ale na rozdiel od Mandelu či jeho nástupcu Thaba Mbekiho neotesané vystupovanie. A to ho vynieslo k vrcholu moci. Roku 1999, keď sa Mbeki stal prezidentom, Zuma po ňom prevzal úrad viceprezidenta. O šesť rokov ho Mbeki z funkcie odvolal pre aféru a podozrenie z rozsiahlej korupcie v obchode so zbraňami. Prvú z mnohých korupčných afér, pre ktorú ANC napokon prinútil Zumu odstúpiť.

K moci sa vrátil o tri roky neskôr, keď s podporou ľavicovej časti ANC, odborov a komunistov Zuma porazil Mbekiho v súboji o šéfa strany. Jeho priaznivci v ňom videli opak nevýrazného Mbekiho. V Zumovi, ktorý rád vystupuje v tradičnom odeve Zuluov z leopardej kože, rád tancuje a spieva, videli toho, kto ANC pomôže opäť získať si dôveru ľudí. „Je to človek, ktorý počúva a nemá prístup intelektuálneho kráľa,“ citovala BBC jedného z jeho stúpencov.

Popularitu mu priniesli skromné pomery, z ktorých vzišiel, i zdôrazňovanie hodnôt tradičnej rodiny. Hlási sa k tradícii Zuluov – k polygamii. V súčasnosti má štyri ženy a oficiálne 21 detí. Ženatý bol šesť ráz, jedna z jeho žien spáchala samovraždu. V roku 2005 bol obvinený zo znásilnenia rodinnej známej, neskôr bol zbavený viny, lebo žena vraj s pohlavným stykom súhlasila.

Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Jacob Zuma uviedol, že s okamžitou platnosťou odstupuje zo svojej funkcie. Autor: TASR/AP, Themba Hadebe

Vo vedení ANC sa udržal aj pri ďalších voľbách a v roku 2014 bol znovuzvolený za prezidenta, vládnuť mal do budúcoročných volieb. Popularita ANC však upadala, Južná Afrika aj po vyše dvoch desaťročiach od pádu apartheidu zostáva krajinou veľkých sociálnych rozdielov. Pred dvoma mesiacmi si Africký národný kongres za svojho nového šéfa zvolil viceprezidenta Cyrila Ramaphosu a začiatkom týždňa vyzval Zumu, aby odstúpil, inak ho odvolá v parlamente. Dôvodom sú viaceré korupčné škandály – napríklad obnova jeho súkromného vidieckeho sídla za štátne peniaze, prijímanie úplatkov za nákupy stíhačiek, lodí a zbraní.

Zuma najskôr odmietal okamžitý odchod, výzvu ANC označoval za nespravodlivú. Rezignoval po tom, čo špeciálne jednotky zatkli člena vplyvnej podnikateľskej rodiny Guptov, jednej z najbohatších v Južnej Afrike. Zuma je obvinený, že im umožnil profitovať z lukratívnych vládnych kontraktov a ovplyvňovať obsadzovanie vysokých štátnych postov.

Odstúpenie Zumu po deviatich rokoch vlády podľa pozorovateľov uzatvára najkomplikovanejšie obdobie v histórii Južnej Afriky po páde režimu apartheidu. Od jeho nástupu do úradu roku 2009 sa ekonomická situácia krajiny stále zhoršovala, prudko vzrástol dlh, klesla hodnota meny a nezamestnanosť stúpla na 25 percent, nezamestnaní sú najmä mladí ľudia.

Za nového prezidenta do riadnych volieb parlament zvolil nástupcu Zumu na čele ANC 65-ročného Ramaphosu, ktorý sľúbil očistiť meno strany a bojovať proti korupcii. Poslanci ANC oslavovali jeho zvolenie tancom a spevom. Zmena však potešila aj trhy, podnikateľov a medzinárodných investorov. Ramaphosa nemal protikandidáta a niektorí zástupcovia opozície z parlamentu na protest odišli. Žiadali totiž rozpustenie parlamentu a predčasné voľby.

Ramaphosa je tiež veteránom boja proti režimu apartheidu. Bol odborovým predákom, vyjednávačom pri rokovaniach o ukončení vlády belošskej menšiny a blízkym poradcom Mandelu. O prezidentskom úrade sníval už od nástupu ANC k moci, Mandela ku koncu svojej vlády navrhoval ANC za nástupcu práve jeho. ANC sa však rozhodol pre Mbekiho a Ramaphosa sa z politiky stiahol.

Stal sa jedným z najbohatších juhoafrických podnikateľov, jeho majetok sa odhaduje na 450 miliónov dolárov. Do politiky sa vrátil pred piatimi rokmi, keď ho zvolili za podpredsedu ANC. Ako povedal nedávno v rozhovore pre CNN, okrem očistenia mena ANC chce strane vrátiť Mandelove hodnoty čestnosti, pravdy a integrity. Ale aj niektoré jeho kroky v podnikaní neminula kritika. Pred niekoľkými rokmi bol v predstavenstve spoločnosti, ktorá požiadala políciu o potlačenie štrajku baníkov, ktoré viedlo k desiatkam mŕtvych. Ramaphosa z predstavenstva neskôr odstúpil.